Gas einsparen : Ein Winter ohne Eisbahn und Sauna

Um Strom und Gas einzusparen, bleiben in Bad Homburg Gebäude dunkel. Vor allem aber wird an einem Ort Energie eingespart. Wiesbaden verfährt ähnlich, Frankfurt aber anders.

Um Strom und Gas einzusparen, werden Gebäude und Denkmäler in Bad Homburg von sofort an nicht mehr beleuchtet. Im Seedammbad bleiben das Außenbecken, das Abenteuerbad und die Sauna geschlossen, und in den städtischen Büros wird höchstens auf 19 Grad geheizt. Diese und weitere Schritte habe der in der Corona-Zeit erprobte und nun wieder einberufene Krisenstab der Stadt in seiner zweiten Sitzung zur Energiekrise beschlossen, sagte Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU) am Donnerstag im Rathaus.

Florentine Fritzen Korrespondentin im Hochtaunuskreis Folgen Ich folge Daniel Meuren Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



„Die Zeiten sind mehr als hart“, sagte der CDU-Politiker; Herbst und Winter würden nicht einfach. Wie durch die bisherigen Krisen werde die Stadt auch durch diese Krise kommen. „Wir müssen aber zusammenstehen, um das zu bewerkstelligen.“ Der Stadtkonzern müsse mit gutem Beispiel vorangehen und einen Beitrag zum Einsparen von Energie leisten. Mit Hilfe aller beschlossenen Schritte, die den Beschlüssen des hessischen Städtetags folgten, hoffe er, den Verbrauch in Bad Homburg um 20 bis 25 Prozent zu senken.

3,3 Millionen Kilowattstunden Gas einsparen

Schon seit Monatsbeginn werden die Straßenlaternen von 20 Uhr an gedimmt. Die Beleuchtung von Denkmälern und Gebäuden habe man während des Laternenfests am vorigen Wochenende aus Sicherheitsgründen noch aufrechterhalten. Hetjes kündigte auch an, dass es in diesem Winter „definitiv keine Eisbahn im Kurpark“ geben werde. Was die Weihnachtsbeleuchtung angehe, gelte es, die Entwicklung abzuwarten.

Der „größte Energietreiber“ ist nach den Worten von Nachhaltigkeitsdezernent Oliver Jedynak, der auch den Energiekrisenstab leitet, das Seedammbad. Nach den Angaben des CDU-Politikers können durch den verringerten Badebetrieb etwa 3,3 Millionen Kilowattstunden Gas eingespart werden. Ein durchschnittlicher Haushalt verbrauche über das Jahr 20.000 Kilowattstunden. Nur das Hallenbecken und das Lehrschwimmbecken blieben offen. Das sei unabdingbar, damit Kinder nach der Corona-Zeit schwimmen lernen könnten. Die Eintrittspreise müssten wegen der Energiekosten trotz des verringerten Angebots eigentlich steigen, sagte Jedynak. Sie blieben aber gleich.

Mehr zum Thema 1/

In den städtischen Büros sollen außerhalb der Arbeitszeit höchstens 16 Grad herrschen, Flure bleiben unbeheizt und das Wasser kalt. „Stromfresser“ wie alte Kühlschränke seien abgeklemmt und möglichst entsorgt worden, sagte Hetjes. Stadträtin Lucia Lewalter-Schoor (SPD) ergänzte, dass die 19-Grad-Regel nicht für Kitas gelte, damit sich Kinder und Erzieher nicht erkälteten. Von 17 Uhr an werden die Heizungen auch dort heruntergedreht. Wie Energiesparen geht, soll zudem Thema im Morgenkreis der Tagesstätten sein.

Hetjes beklagte, bei den „gigantischen Summen“, die angesichts der steigenden Energiepreise auf die Kommunen zukämen, geschehe „von Bundesseite zu wenig bis gar nichts“. Falls es zu einem Blackout komme, sei die Stadt mit Diesel-Aggregaten und Wärmeinseln gut aufgestellt. Das seien aber „Szenarien, von denen wir aktuell nicht ausgehen“.