Es begann vor einigen Jahren mit einem sogenannten Totfund und einigen Jungtieren. Wäre der Gartenschläfer woanders gestorben, hätte man ihn möglicherweise für eine Wühlmaus gehalten und umstandslos entsorgt. Zum Glück aber verblich das Tierchen auf dem Gelände des Kleingartenvereins Krautgärten, dem – Stand November 2022 – zweitbesten Kleingartenverein Deutschlands. Die Krautgärtner haben die Silbermedaille nicht umsonst bekommen, sondern dafür, dass sie mit örtlichen Kindergärten kooperieren, mit denen sie regelmäßig ein eigenes Schulbeet pflegen, dass sie eine Streuobstwiese bewirtschaften und Naturschutzprojekte angehen. Die Aufgabe war also klar: „Wir haben überlegt, was wir machen können, damit sich der Gartenschläfer bei uns wohlfühlt“, sagt Sascha Apitz, Vorsitzender des Vereins.

Also nahm man Kontakt zum BUND Hessen auf, namentlich zu Susanne Steib, der Managerin für Naturschutzprojekte. Sie betreut seit 2018 das Projekt „Spurensuche Gartenschläfer“ in Kooperation mit der Justus-Liebig-Universität Gießen und der Frankfurter Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Die BUND-Mitglieder machen ehrenamtlich die Graswurzelarbeit, sie stellen etwa Tunnel auf, die mit schwarzer Farbe und einem weißen Papier in der Mitte präpariert sind. Tappst ein Gartenschläfer hindurch, hinterlässt er seine Fußspuren und kann dadurch nachgewiesen werden. In einigen Gärten werden Röhren installiert, in denen vierbeinige Besucher eine Fotofalle auslösen und gleich noch ein paar Fellproben an Klebestreifen abgeben.

„Ein Tier verschwindet, und keiner merkt’s“

Tote Gartenschläfer werden aufgelesen, obduziert und genetisch analysiert. Auch mussten die Mitglieder Kot aus Schlafnestern einsammeln, der dann von den Forschern analysiert wurde, damit man überhaupt einmal genau weiß, was der kleine Nager eigentlich frisst. Denn seltsamerweise wusste man lange kaum etwas über ihn.

Wie kommt das eigentlich? Seine nächsten Verwandten aus der Familie der Bilche oder auch Schlafmäuse, die Haselmaus und der Siebenschläfer, sind doch auch keine Unbekannten. Aber den Gartenschläfer hatte niemand auf dem Schirm, dabei ist er so eine charakteristische Erscheinung mit seiner schwarzen Zorro-Maske um die Augen und dem behaarten Schwanz mit Quaste am Ende. „Ja, das wird selbst unter Bilchforschern heiß diskutiert“, sagt Steib. Am Siebenschläfer sei die Physiologie gut erforscht, weil man seinen langen Winterschlaf verstehen wollte, die Haselmaus ist nach FFH-Richtlinie geschützt. „Den Gartenschläfer hat man einfach vergessen.“ Und daher blieb unbemerkt, dass seine Population stark zurückgeht. Das sei schon bemerkenswert, sagt Steib: „Ein heimisches Tier verschwindet, und keiner merkt’s.“ Nun aber wurde seine Gefährdungsstufe laut Roter Liste auf „stark gefährdet“ gesetzt.

Eigentlich ist der Gartenschläfer ein Bewohner bewaldeter Mittelgebirge. Weil dort aber seit einigen Jahrhunderten ein Waldumbau zu Fichtenplantagen stattfindet, gibt es immer weniger Schlupflöcher für den Gartenschläfer. Der hat es gern steinig, mit ein bisschen Durcheinander. Und so stellte der kleine Bilch sich um und wurde zum Kulturfolger.

Eine rätselhafte Vorliebe für Wiesbaden

Er schläft mit großer Begeisterung in Vogelnistkästen oder unaufgeräumten Gartenhütten, gerne nagt er sich auch Nester zwischen Gartenmöbel-Polsterauflagen zurecht und verbringt dort die Wintermonate. Beliebt macht er sich damit nicht unbedingt. „Daher brauchen wir das Bewusstsein, dass er kein Schädling, sondern etwas ganz Besonderes ist“, sagt Steib. Wer also Nagespuren findet, sollte nicht sofort zur Rattengiftbüchse greifen, sondern lieber zum Telefon. Handelt es sich wirklich um einen Gartenschläfer, hilft der BUND gerne im richtigen Umgang mit dem streng geschützten Tier.

Sein Verbreitungsgebiet hat sich in den vergangenen Jahrzehnten halbiert, vor allem in den Mittelgebirgen, seiner eigentlichen Heimat. Dort wird er wohl auch irgendwann aussterben, sagt Steib, und sich vollständig auf den Lebensraum Garten umstellen. Auch in Streuobstwiesen lebt er gern. Umso wichtiger ist es, ihm in Menschennähe eine Heimat zu bieten.