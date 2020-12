Interview mit Gabriele Holzner : „Wir müssen jünger, diverser, digitaler werden“

Frau Holzner, zunächst herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Ernennung zur stellvertretenden Intendantin des Hessischen Rundfunks. Vielleicht eine ungewöhnliche Frage direkt nach einer solchen Berufung, aber könnten Sie sich auch vorstellen, die Nachfolge von Manfred Krupp anzutreten, dessen Amtszeit Anfang 2023 endet?

Christian Riethmüller Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

(lacht) In der Tat eine sehr spezielle Frage zum Einstieg. Ich bin mit großer Begeisterung Programmdirektorin, mir macht es Freude, in der Geschäftsleitung des HR mitzuwirken, die Zusammenarbeit mit Manfred Krupp ist hochprofessionell und zugleich menschlich angenehm. Und ich bin gespannt, was die neue Aufgabe an Herausforderungen mit sich bringen wird. Wer mich länger kennt, der weiß, dass ich in meinem Berufsleben nie einen festen Karriereplan verfolgt habe, aber zugleich für neue Herausforderungen immer offen war. Man soll bekanntlich ohnehin niemals nie sagen – aber jetzt lassen Sie mich bitte mal die neue Aufgabe mit viel Engagement und Optimismus angehen.