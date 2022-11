Hessens Pläne : Präventivhaft – nicht nur für „Letzte Generation“

Um Straftaten von radikalen Klimaaktivisten zu verhindern, hat Innenminister Peter Beuth (CDU) angekündigt, Personen aus entsprechenden Gruppierungen künftig in Präventivhaft zu nehmen. Damit sei in erster Linie die Gruppierung „Letzte Generation“ gemeint – aber nicht nur. Am Montag konkretisierte der Innenminister die Pläne in Wiesbaden und sagte, es gehe ausdrücklich nicht darum, gegen berechtigten Protest vorzugehen, „sondern es geht um Straftaten“. Sollten diese drohen und die Sicherheit von Bürgern massiv beeinträchtigen, werde er die in Hessen geltenden rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen.

In Hessen sei es demnach möglich, Personen bis zu sechs Tage mit richterlichem Beschluss in Vorbeugehaft zu nehmen. Das sei in der Vergangenheit auch schon geschehen.

Beuth nimmt dabei Bezug auf die Klimaproteste der „Letzten Generation“ im April dieses Jahres. Mehrere Aktivisten hatten zwischen dem 11. und 26. April an mehreren Tagen etwa in der Frankfurter Innenstadt wichtige Verkehrsknotenpunkte besetzt und sich zum Teil mit ihren Händen auf den Straßen festgeklebt. Die Polizei brauchte Stunden, um die Aktivisten von der Straße zu lösen. Gerade im morgendlichen Berufsverkehr stauten sich die Autos auf den Straßen. Es kam zu massiven Behinderungen.

Könnte es die Besetzer des Fechenheimer Waldes treffen?

Beuth schloss nicht aus, dass es in Frankfurt am Flughafen ähnliche Blockaden geben könnte wie in Berlin. Er sprach von „drastischen Einschränkungen“, die damit verbunden seien. Nicht zuletzt handele es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Flugverkehr. Auch am Montag machte er deutlich, ein zentrales Ziel der Präventivhaft sei es, Bürger vor Gefahren zu schützen, die die rechtswidrigen Aktionen verursachen würden.

Welche anderen Gruppierungen außer der „Letzten Generation“ noch von einer solchen Vorbeugehaft betroffen sein könnten, ließ Beuth offen. Etwa auch, ob die Besetzer des Fechenheimer Waldes in Frankfurt darunterfielen, die derzeit gegen die Rodung eines Waldstückes für den geplanten Riederwaldtunnel demonstrieren. Innerhalb der Sicherheitsbehörden gibt es Befürchtungen, dass es sich früher oder später um eine ähnliche Szene handeln könnte wie im Dannenröder Forst. Dort waren damals während der Räumung zahlreiche Personen festgenommen worden. Beuth sagte, man werde die Vorbeugehaft überall dort anwenden, wo die rechtliche Grundlage dies zulasse.

„Neues Phänomen mit weiterem Radikalisierungspotential“

Schon vor einigen Wochen hatte der hessische Justizminister Roman Poseck (CDU) ebenfalls einen härteren Kurs gegen radikale Klimaaktivisten angekündigt. Er sprach von einem „neuen Phänomen mit weiterem Radikalisierungspotential“, bei dem es notwendig und richtig sei, „über Strafverschärfungen zu diskutieren“.

Die Aktionen der Klimaaktivisten „Letzte Generation“ haben „eine Dimension erreicht, die ein konsequentes Handeln des Staates erforderlich macht“, so Poseck weiter. Er verwies auf Blockaden, „die unzählige Menschen betreffen“ und Lebensgefahren auslösen, sollten etwa Rettungswege betroffen sein. Er sehe „Delikte von der Nötigung über den Widerstand gegen Einsatzkräfte bis unter Umständen auch zu terroristischen Straftaten“, die solchen Gruppen zugerechnet werden könnten.