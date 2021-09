Mahnmal für Hanaus Opfer : Vielfalt, Zerrissenheit, Wir-Gefühl

Stelen: Carla Mausch aus Nürtingen will neun solcher Sockel als Symbol für die Opfer in der Hanauer Innenstadt aufstellen. Bild: Wonge Bergmann

Bei der Suche nach einer Form für ein eigenes Denkmal zur Würdigung der Anschlagsopfer des 19. Februars 2020 ist man in der Stadt Hanau einen großen Schritt weitergekommen. Intensiv war in den vergangenen anderthalb Jahren in der Gesellschaft über die Form und den Ort eines zentralen Mahnmals zum Gedenken an die Opfer diskutiert worden. Damals hatte der rechtsgerichtete Hanauer Tobias R. neun Menschen mit ausländischen Wurzeln an zwei Tatorten erschossen, danach richtete er sich selbst und tötete auch seine kranke Mutter. Spontan entwickelte sich das Brüder-Grimm-Denkmal zu einem Gedenkort, wo die Menschen Kerzen abstellten und Blumen ablegten. Das sollte aber kein Dauerzustand bleiben. Am Wochenende präsentierten fünf Künstler ihre Werke im Congress Park Hanau der Öffentlichkeit. Sie sind die Sieger eines Wettbewerbs, an dem sich 118 Bewerber beteiligten.

Die Auswahl traf auf Grundlage der Bewertung eines Fachbeirats eine Jury unter Vorsitz von Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD). Neben führenden Vertretern aus Politik und Verwaltung waren auch Angehörige der Opfer vertreten. Nun soll auch die Meinung der Bürger eingeholt werden, wobei es laut Kaminsky keine klassische Abstimmung geben wird. „Wir werden aber keinen Entwurf favorisieren, der eindeutig bei den Angehörigen oder der Bürgerschaft durchgefallen ist“, kündigte Kaminsky an. Am Ende des Prozesses wird der Magistrat nach seinen Worten den Stadtverordneten einen Entwurf zur Zustimmung vorlegen.

Unterschiedlich, aber in einem modernen Gewand

Die fünf Siegermodelle sind sehr unterschiedlich, alle vereint, dass sie in ein modernes Gewand gekleidet sind. Der Künstler Stephan Quappe aus Trier nennt sein Werk schlicht „9“ nach der Zahl der Getöteten. Er entwarf eine begehbare Spirale mit 2,60 Meter hohen, transparenten Platten in verschiedenen Farben. Dazwischen, blass und unaufdringlich, auf transparenten Scheiben, die Porträts der Opfer. Die Spirale steht laut Quappe für die Unendlichkeit, während die Farben die Vielfalt des Lebens widerspiegeln sollen. Die Namen der Opfer – Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kenan Kurtovic, Vili-Viorel Paun, Fatih Saraçoglu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov – fügt Heiko Hünnerkopf aus Wertheim zu einem transparenten Halbkreis aus Edelstahlblech zusammen, der in einen Betonring eingebettet ist, von dem aus die Beleuchtung erfolgen soll. Vor dem Halbkreis, der als stiller Gedenkort gedacht ist, steht eine quadratische Säule mit einer Inschrift und einer Texttafel. Hünnerkopf nennt sein Ensemble mit Blick auf den Eindruck des Unvollendeten seiner Skulptur „Einschnitt“. Der Name soll zudem auf den Einschnitt hinweisen, den das Terrorgeschehen für die Opfer, die Angehörigen und die Hanauer Bürger bedeutete.

Neun Stelen, parallel aufgestellt, aus poliertem Edelstahl ergeben das Wort „Wir“. So nennt Susanne Lorenz aus Berlin ihren Mahnmalsentwurf. Auf der Rückseite der Stelen wird einzeln an jedes Opfer erinnert. Der Betrachter spiegelt sich in den Flächen und wird somit Teil der Gemeinschaft und damit des „Wir“. Carla Mausch aus Nürnberg will Hanauer Bürger über einen Workshop in die Entstehung ihres ungewöhnlichen Mahnmals einbinden. Sie würde neun Sockel in der Innenstadt verteilen. Sie sind markiert mit Gold unterlegten Kerben, die um die Sockel laufen. In den Zwischenräumen sollen Wörter und Begriffe Platz finden, die Bürger und Angehörige vorschlagen sollen. Kieselsteine als Symbol der „Vielfalt“, so auch der Name ihres Entwurfs, würde sie in einem Workshop in Bronze gießen lassen. Danach sollen diese auf den Sockeln montiert werden.

Passender Standort gesucht

Eine Wand aus Cortenstahl erwarf Matthias Braun aus Würzburg. Sie ist 2,50 mal 2,50 Meter groß und steht als Zeichen der Zerrissenheit, die das Attentat in der Gesellschaft und den Opferfamilien bewirkt hat. An vielen Stellen ist sie durchbrochen. Die spiegelnde Oberfläche soll den Betrachter einbinden. Auf der Rückseite finden sich die Opfernamen. Dort soll den Angehörigen nach den Worten des Künstlers Raum auch gegeben werden, um sich auszudrücken. Üblich ist bei den Entwürfen, dass sie per QR-Code auf die Gedenkseiten im Internet verbinden.

Aufgabe des Wettbewerbs war es auch, einen passenden Ort für das jeweilige Kunstwerk vorzuschlagen. Mehrfach werden der Marktplatz und der Freiheitsplatz genannt, die wegen anderer Denkmale wie das Brüder-Grimm-Denkmal und das große Denkmal für Moritz Daniel Oppenheim eher ausscheiden. Hünnerkopf könnte sich für seine Spirale auch den Schlosspark vorstellen, während Mausch der Kanaltorplatz, wo das Zentrum für Demokratie und Vielfalt entsteht, vorschwebt. An den beiden Anschlagsorten, dem Heumarkt in der Innenstadt und dem Kurt-Schumacher-Platz in der Weststadt, gibt es schon Gedenktafeln, die die Stadt gemeinsam mit den Angehörigen gestaltete. Auch auf dem Hauptfriedhof, wo die in Hanau bestatteten Opfer in einem Ehrengrab bestattet sind, gibt es eine Tafel mit den Porträts und Lebensläufen aller Getöteten.

So soll das zentrale Mahnmal nicht nur an die Opfer erinnern, sondern auch ein Bekenntnis der Stadt gegen Hass und Gewalt, für Toleranz und ein friedliches Miteinander abgeben. Für die Realisierung können 75.000 Euro ausgegeben werden. Fertig sein soll es am zweiten Jahrestag der Terrornacht. Vom 6. bis 18. September sind die Arbeiten in einer Vitrinenausstellung im Kulturforum am Freiheitsplatz im zweiten Stock zu sehen (Montag bis Freitag zwischen 10 und 20 Uhr, Samstag von 11 bis 18 Uhr). Die Präsentation steht auch auf der Homepage www.hanau-steht-zusammen.de.