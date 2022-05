FSME-Risiko : Gegen Zecken-Erreger impfen lassen?

Die Bekannte spielte Volleyball im Verein, war fit und sportlich durchtrainiert. Doch von einem Tag auf den anderen fühlte sie sich ständig müde und schlapp, hatte starke Gelenkschmerzen, war nicht mehr leistungsfähig. Nach einer monatelangen Ärzte-Odyssee wurde schließlich durch eine gründliche Blutuntersuchung festgestellt, dass die Patientin unter einer Borreliose litt. Doch an einen Zeckenbiss konnte sie sich nicht erinnern. Dabei kann ein Zeckenbiss schnell passieren. Die kleinen Blutsauger halten sich bevorzugt in feuchten Wäldern, hohem Gras, Gebüsch und Laub auf, auch in Stadtparks. Jetzt, wo die Temperaturen auch nachts dauerhaft über fünf Grad steigen, beginnt ihre Hochzeit.

Für den Menschen sind Zecken dann gefährlich, wenn sie die Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME, übertragen, – eine Gehirn-, Hirnhaut- oder Rückenmark-Entzündung, die von einem von Zecken übertragenen Virus verursacht wird und im schlimmsten Fall tödlich enden kann. Solche Viren kommen aber selbst in ausgewiesenen Risikogebieten eher selten vor. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind in Risikozonen nur 0,1 bis fünf Prozent der Zecken von dem Virus befallen. Viel häufiger ist die Borreliose, eine Infektionskrankheit, die durch Bakterien ausgelöst wird, aber auch Spätfolgen wie Entzündungen der Nerven und Gelenke nach sich ziehen kann.

Interesse an der Impfung steigt

Jedes Jahr weist das RKI die bestehenden FSME-Risikogebiete auf einer speziellen Karte aus, das sind aktuell Gebiete südlich des Mains, in Bayern und Baden-Württemberg, aber auch in Südhessen, im südöstlichen Thüringen und in Sachsen. Einzelne Risikogebiete befinden sich zudem in Mittelhessen, im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Niedersachsen. Dieses Jahr sind sechs neue Risikogebiete hinzugekommen (www.rki.de).

Die Einstufung setzt mindestens zwei FSME-Fälle innerhalb von fünf Jahren voraus. Wie berichtet, sind danach in diesem Frühjahr auch die Stadt und der Landkreis Offenbach FSME-Risikogebiet, da in den vergangenen drei Jahren sieben Fälle einer schweren FSME nachgewiesen wurden. Das Gesundheitsamt rief deshalb zum Saisonbeginn zur Vorsicht auf.

Gesundheitsexperten weisen regelmäßig auf die Möglichkeit hin, sich gegen das Zecken-Virus impfen zu lassen, die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht keine allgemeine Empfehlung für die Impfung aus. Das Interesse daran steigt jedoch, wie Andreas Neuwirth, Hausarzt in Oberursel, auf Nachfrage bestätigt. Ließen sich vor drei Jahren 289 Patienten in seiner Praxis impfen, waren es ein Jahr später bereits 334 Personen. Den Rückgang im vergangenen Jahr führt Neuwirth darauf zurück, dass zu der Zeit die Corona-Impfungen im Mittelpunkt standen. Deswegen seien andere Impfungen aus dem Fokus verschwunden.

„Die Verträglichkeit ist gut“

„Meistens sind das Menschen, die viel draußen sind, beim Wandern, in Gärten oder als Hundebesitzer“, beschreibt der Arzt die Gruppe seiner impfbereiten Patienten. In diesem April sei seine Praxis bereits mehrere Male wegen Zeckenbissen aufgesucht worden. Entweder um die Zecke fachkundig entfernen oder um die Reste nach gescheiterten Selbstversuchen herausholen zu lassen, denn die Beißwerkzeuge haben starke Widerhaken.