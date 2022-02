Verdacht der Verdunkelung : Franco A. wieder in Haft

Nach der Festnahme des Terrorverdächtigen Franco A. am Samstagabend in Offenbach ist der frühere Bundeswehroffizier wieder in Haft. Das teilte das Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) am Montagmorgen mit. Der Vorsitzende des 5. Strafsenats des OLG habe den Haftbefehl bereits am Samstagabend erlassen, so eine Sprecherin. Zuvor war es in der S-Bahnstation „Ledermuseum“ in Offenbach zu einem Polizeieinsatz gekommen, bei dem Franco A. vorübergehend festgenommen worden war. Die Hintergründe für diesen Einsatz blieben zunächst unklar. Am Sonntagvormittag wurde der Haftbefehl schließlich vollstreckt.

Wie berichtet, werden dem Angeklagten die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, Verstöße gegen das Waffengesetz, das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Sprengstoffgesetz, Diebstahl und Betrug vorgeworfen. Das Verfahren wird seit dem 20. Mai 2021 vor dem OLG verhandelt.

Der Angeklagte befand sich vom 26. April 2017 bis zur Aufhebung des Haftbefehls durch Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 29. November 2017 bereits in Untersuchungshaft. Das Oberlandesgericht teilte am Montag auch Details der Festnahme am Freitagabend mit: Beamte hatten den Terrorverdächtigen in Offenbach kontrolliert und festgestellt, dass er Gegenstände mit sich führte, „die als Beweismittel in Betracht kommen“, berichtete das OLG weiter. Offenbar gab es zuvor Hinweise darauf. „Aufgrund dieses Umstandes und weiterer Erkenntnisse hat der Vorsitzende des Staatsschutzsenats das Vorliegen von Verdunkelungs- und auch Fluchtgefahr festgestellt“ heißt es in der Mitteilung. Deshalb sei Haftbefehl erlassen worden.

Bei der Verhaftung am Sonntagvormittag wurden auch Beamte eines Spezialeinsatzkommandos eingesetzt. Franco A. soll noch am Montagvormittag dem Senat vorgeführt werden.