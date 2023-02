Aktualisiert am

Bactrocera-Fruchtfliegen richten große Ernteschäden an. Forscher wollen sie mit EU-Hilfe daran hindern, auch Europa zu erobern. Sie arbeiten unter anderem an einer Methode, die ähnlich wie ein Corona-Schnelltest funktioniert.

Sie nervt, wenn sie im Pulk von einer Banane oder einem Apfel auffliegt. Doch im Grunde ist die hierzulande seit Menschengedenken heimische Schwarzbäuchige Taufliege mit den roten Augen ganz nett. Sie tummelt sich nur auf gammeligem Obst, legt darin ihre Eier ab, und ihr Nachwuchs spielt letztlich so etwas wie Müllabfuhr.

Thorsten Winter Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für Mittelhessen und die Wetterau. Folgen Ich folge



Die asiatische Kirschessigfliege nimmt schon weniger Rücksicht. Sie bohrt auch unbeschädigte Kirschen, rote Trauben oder Himbeeren an, um die Nachkommenschaft zu sichern. Obstbauern und Winzer können ein Klagelied davon singen. Doch diese Fruchtfliegen sind nichts gegen ihre Verwandten aus der Bactrocera-Familie. Diese Insekten fallen über so gut wie jedes Obst und Gemüse her und können große Ernteschäden anrichten.