Friedensforscherin Deitelhoff : „Nukleare Großmächte kapitulieren nicht“

Frau Deitelhoff, am 24. Februar, dem Tag von Putins Überfall, haben wir zum ersten Mal über die Ukraine gesprochen. Hätten Sie erwartet, dass der Krieg acht Monate später immer noch unvermindert andauert?

Nein, damals nicht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Westen die Ukraine derart umfangreich unterstützen würde. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Ukraine militärisch so stark ist.

Die Chance auf eine Verhandlungs­lösung scheint derzeit gleich null. Putin behauptet zwar, verhandlungsbereit zu sein, dürfte aber nur Interesse daran haben, sich möglichst viel von seiner Kriegsbeute zu sichern. Und die Ukraine sieht sich militärisch im Vorteil und setzt auf Sieg. Eine aussichtslose Situation?

Für Verhandlungen sieht es momentan nicht gut aus, das Kriegsgeschehen ist zu dynamisch. Beide Seiten rechnen sich Chancen aus, den Konflikt militärisch für sich zu entscheiden. Viele setzen sogar darauf, dass es der Ukraine gelingen könnte, Russland zur bedingungslosen Kapitulation zu zwingen. Für mich ist das nicht das wahrscheinlichste Szenario. Nukleare Großmächte kapitulieren nicht, sie ziehen sich zurück, wenn sie auf asymmetrische Gegner treffen wie die USA in Afghanistan oder in Vietnam. Wenn der Gegner ebenbürtig ist, dann stehen Verhandlungen und im schlimmsten Fall auch eine nukleare Eskalation im Raum. Deshalb geht es jetzt darum, überhaupt Gespräche anzustoßen, wenn auch keine Verhandlungen.

Russland und die Ukraine tauschen immer wieder Gefangene aus, und es gibt eine Vereinbarung über den Getreide­export. Sind das vielleicht Ansatzpunkte für weitere Verhandlungen?

In der Tat, solche funktionierenden Koordinationen können Anknüpfungspunkte sein, zumal dann, wenn eine dritte Partei sie organisiert. Derzeit wäre aber vor allem wichtig, dass die nuklearen Großmächte Russland und die USA miteinander sprechen. Wenn man sich die vergangenen Wochen anschaut, sieht man, dass wir uns in einer Eskalationsdynamik befinden – nicht nur zwischen Russland und der Ukraine, sondern auch zwischen Russland und den USA. Nukleare Drohungen und Überlegungen zu möglichen Vergeltungsschlägen werden über die Öffentlichkeit ausgetauscht. Das ist ausgesprochen gefährlich, denn dadurch sind beide Seiten darauf angewiesen, Handlungen oder Aussagen des anderen zu interpretieren, die sich teils nicht mal primär an sie richten. In denen geht es dann vielleicht eher darum, gegenüber der eigenen Unterstützerklientel stark zu wirken, um zu mobilisieren.

Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz telefonieren ja hin und wieder mit Putin, was zum Teil auf Kritik stößt. Man fragt sich, worüber sich die Herren 90 Minuten lang unterhalten, wenn es doch scheinbar keinen Verhandlungsspielraum gibt.

Diese Gespräche sind richtig und wichtig, weil direkte Kommunikation helfen kann, Missverständnisse auszuräumen, die zur Eskalation beitragen, aber auch helfen, Absichten zu signalisieren, die man öffentlich so nicht aussprechen würde. In diesen Telefonaten versuchen beide Seiten, noch die leisesten Zwischen­töne zu hören. Man will herausfinden: Gibt es Bewegung oder verhärten sich Positionen?

Die Präsidenten der Türkei und Ungarns, Erdogan und Orbán, reden ebenfalls noch mit Putin. Auch wenn beide im Westen zu Recht stark in der Kritik stehen: Ist es in so einer Situation gut, dass wir sie haben?

Hilfreich sind in solchen Konflikten unbeteiligte Dritte, die auf beiden Seiten Vertrauen genießen. Bei Viktor Orbán ist das Problem, dass viele im Westen ihm gerade nicht trauen. Auch das Vertrauen in Erdogan ist nicht stark ausgeprägt, aber ich glaube, dass man ihm mehr zutraut. Orbán hat klar gemacht, dass er mit Putin redet, um weiterhin günstig Gas einkaufen zu können und dafür auch bereit ist, für Putin zu werben. Erdogan zieht auch Gewinn aus seiner Beziehung zu Putin, aber er tut das nicht so offen und er hilft zugleich auch der ukrainischen Seite.