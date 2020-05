Urlaub in den Sommerferien : Freiheit auf vier Rädern

In sieben Wochen beginnen in Hessen die Sommerferien. Noch sind viele Urlaubsziele wegen Corona unsicher. Mit einem Wohnmobil bleiben Familien flexibel. Doch billig ist so ein Urlaub nicht.

Beste Aussicht: Im Wohnmobil lassen sich in diesem Jahr vielleicht auch Ziele wie dieses in den Niederlanden oder im sonnigen Süden erreichen. Bild: dpa

Die Frage, wie und wo man in diesem Jahr, in dem nichts mehr normal zu sein scheint, vielleicht doch noch einen halbwegs normalen Sommerurlaub machen kann, bestimmt derzeit viele Gespräche. Während viele bangen, ob die vor langer Zeit gebuchte Reise noch stattfinden kann, oder verzweifelt versuchen, ihre Fernreise zu stornieren, durchstöbern andere die Angebote für Ferienwohnungen. In diesem Fall müssen sie sich jedoch festlegen: Allgäu statt Adria, Nordsee statt Normandie. Die Nachfrage in Inland ist groß und die Angebote entsprechend knapp.

Patricia Andreae Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Wer die Sehnsucht nach dem Meer noch ein wenig nähren will und davon träumt, den Duft provenzalischer Kräuter vielleicht doch am Ursprungsort zu erleben, für den ist das Wohnmobil eine Option. Schließlich kann er damit – sofern die Grenzen offen sind – noch am Tag der Abreise entscheiden, ob die Route diesseits oder jenseits der Alpen enden soll.

„Warten“, lautet dennoch der Rat beim ADAC-Reisebüro in der Frankfurter Innenstadt. Noch sei zu unklar, welche Ziele Urlauber im Sommer ansteuern könnten. Und Fahrzeuge gebe es noch reichlich für die Zeit.

„Die Zahl der Anfragen steigt täglich“

Allerdings spürt die Branche schon seit Anfang des Monats, als in Aussicht gestellt wurde, dass Sommerreisen in gewissen Maßen möglich sein würden, ein deutlich wachsendes Interesse an ihrem Produkt. „Die Zahl der Anfragen steigt täglich“, heißt es beispielsweise bei der Deutsche Reisemobil Vermietung DRM am Standort Kelsterbach bei Frankfurt.

Besonders gesucht seien Modelle, die nicht nur Schlafmöglichkeit und Kochgelegenheit, sondern auch wenigstens ein winziges Bad böten, sagt eine Sprecherin der Internetplattform Paul Camper, über die Eigentümer ihre Campingfahrzeuge vermieten können. Denn nur mit einem solchen Fahrzeug sei es möglich, jetzt schon Campingplätze zu nutzen, deren Sanitäreinrichtungen noch geschlossen seien.

Frühzeitig Fahrzeuge sichern

Mehr als 4500 private Wohnmobile werden in Frankfurt und Umgebung über Paul Camper angeboten. „Nach einigen Wochen, in denen so gut wie gar nichts passiert ist, verzeichnen wir aktuell endlich wieder einen Anstieg bei Buchungen und Anfragen.“ In den ersten Maitagen habe man immerhin schon wieder rund 1000 Anfragen gehabt, in der Woche davor seien es nur etwa 500 gewesen. „Da ist natürlich noch Luft nach oben: Im Vorjahresvergleich hatten wir in den gleichen Wochen circa 3500 Buchungsanfragen und wollten in diesem Jahr eigentlich schon darüber liegen“, sagt sie. Dennoch ist man sich bei dem jungen Unternehmen sicher, dass das Campen und der lokale Tourismus durch die aktuelle Situation Auftrieb erhalten. Angesichts der Unsicherheit, wo Hotels wieder öffneten und wie die örtliche Hygienesituation sei, biete das Wohnmobil eine gute Alternative. „Viele Menschen scharren ja schon laut mit den Hufen und warten darauf, dass sie wieder raus, vor allem raus in die Natur können“, sagt die Unternehmenssprecherin. Sie empfiehlt, sich das dafür nötige Fahrzeug frühzeitig zu sichern.

Ein billiges Vergnügen ist der Urlaub mit dem Wohnmobil allerdings nicht. Auf der Seite von PaulCamper heißt es zwar, dass es Fahrzeuge schon für 29 Euro die Nacht gibt. Wer aber ein Mindestmaß an Komfort haben will, muss mit mindestens 70 Euro je Nacht rechnen. Für Brückentags-Wochendenden liegen die Preise gegebenenfalls noch etwas höher.

Oft einige Extrakosten

Wer über den ADAC oder DRM mietet, kann über einen Konfigurator zusammenstellen, was er haben möchte. Zwei Wochen Anfang Juli für drei Personen kosten etwa 2000 Euro, ähnlich sind Preise bei Buchungen über die Partner des ADAC in der Hauptsaison.

Es ist nicht einfach sich eine Übersicht über Konditionen und Kosten zu verschaffen. So ist bei einigen Vermietern Geschirr und Besteck nicht im Grundpreis enthalten, auch Tisch und Stühle für das Essen im Freien müssen oft zusätzlich gebucht werden. Ebenso fallen für Fahrradhalter Extrakosten an.

Sparen mit dem richtigen Rückgabetag

Sparen kann, wer das Fahrzeug nicht an einem Samstag abholt oder zurückgibt, denn das kostet bei einigen Anbietern bis zu 75 Euro zusätzlich. Unterschiedlich ist die Versicherung geregelt. Hier gilt es die Vertragsbedingungen besonders genau zu studieren. Selbstbehalte von 1000 Euro sind keine Seltenheit. Dabei kann, wer im Umgang mit größeren Fahrzeugen nicht geübt ist, schnell mal eine Schramme verursachen.

Es empfiehlt sich, auch darauf zu achten, wie der Verbrauch und die Abgaswerte des Fahrzeugs sind. Solche technischen Details können die Gesamtkalkulation deutlich beeinflussen und zudem bedeuten, dass die Urlauber mit dem Wohnmobil beispielsweise Innenstädte meiden müssen. Meist sind die Fahrzeuge mit Dieselmotoren ausgestattet. Wer ein Automatikgetriebe bevorzugt, muss lange suchen, das Angebot ist äußerst knapp.

Mehr zum Thema 1/

Auf die Kosten der Reise wirkt sich auch aus, wohin es gehen soll, wie weit also die Fahrt ist. Bei manchen Anbietern sind alle gefahrenen Kilometer inbegriffen, vielfach sind aber nur gewisse Kontingente eingeschlossen, für Überschreitungen gibt es unterschiedliche Regeln und Preise. Auch die Kosten für die erste Füllung von Gas, Wasser und Toilettenchemikalien spielen eine Rolle, sind aber meist in der Grundgebühr enthalten. In die Gesamtkalkulation gehören dann gegebenenfalls noch Autobahngebühren und natürlich die Kosten für den Stellplatz.

Zwei neue Campingführer des ADAC, einer für Norddeutschland und einer für die Alpenregionen, wollen unter dem Titel „Yes We Camp“ Orientierung bieten. Wie die Regelungen auf den Plätzen jeweils aussehen, wird man in diesem Sommer aber wohl immer nur kurzfristig erfahren können. Einfach darauf loszufahren, davon raten erfahrene Camper dringend ab. Denn die motorisierten Ferienhäuschen ermöglichen es ihren Nutzern zwar, auch einmal außerhalb von Campingplätzen zu übernachten. Doch das ist keineswegs überall erlaubt. So hat auch die Freiheit auf vier Rädern ihre Grenzen jenseits aller Corona-Bestimmungen.