Schwimmen für Fortgeschrittene : Freibadregeln, die jeder kennen sollte

Vom Beckenrand springen verboten!“ Das ist die eine Regel, die alle Schwimmbadgäste zitieren können. Dabei gibt es noch unzählige weitere. Die meisten sind nirgendwo festgehalten. Ungeschriebene Gesetze, die in nahezu jedem Bad gelten – egal, ob im pittoresken Alpenvorort, in der Hauptstadt Berlin, in deren Freibädern es zuletzt immer wieder zu Ausschreitungen unter großen Gruppen heranwachsender Männer kam, oder eben in einem der vielen Freibäder in Frankfurt. Sich diese ungeschriebenen Regeln einmal bewusst zu machen kann helfen, den Freibadbesuch aus einer erfrischenden Perspektive zu erleben. Es ist der Versuch, den Bädern, die oft als Orte des sozialen Unfriedens beschrieben werden, ein Stück Wertschätzung zurückzugeben.

Regel Nummer eins: Legen Sie sich nie mit den Frühschwimmern an

Morgens, wenn die Halbstarken noch im Bett liegen, die Familien noch damit beschäftigt sind, nach der Sonnencreme-Schlacht das Badezimmer zu putzen, ziehen schon die Frühschwimmer ihre Bahnen. Geredet wird wenig, geklärt viel. Wer auf welcher Bahn schwimmen darf beispielsweise. Wer ohne Schwimmbrille erscheint, steht in der Rangordnung ganz weit unten. Anfänger!

Der Profi trägt Badekappe und wohldefinierte Muskeln zur Schau. Anfänger werden durchgereicht. Von einer Bahn zur nächsten. Bis sie sich auf der wiederfinden, auf der sie am wenigsten stören. In den erlesenen Kreis kommt nur der hinein, der sich mehrere Sommer hintereinander bei Wind und Wetter Respekt erkrault hat. Da hilft nur eines: fügen und schwimmen!

Regel Nummer zwei: Sage mir, wo du liegst, und ich sage dir, wer du bist

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wieso Sie liegen, wo Sie liegen? Sie haben durch Ihr ausgebreitetes Handtuch eine Nachbarschaft gesucht, in der Sie sich potentiell wohlfühlen können. Schauen Sie sich mal um. Familien liegen neben Familien – was oft mit der Nähe zum Kinderbecken zu tun hat. Halbstarke neben Halbstarken – was oft mit Hormonen zu tun hat. Und Sportler? Liegen gar nicht. Sie platzieren allenfalls ihre Schwimmtasche unter einer Bank. Und alle sind sich einig: die anderen, ein paar Decken weiter, sind maximal anstrengend.

Die Jugendlichen, oft in großen Gruppen unterwegs, sind den verliebten Paaren, den Familien, zu prollig. Die Jugendlichen hingegen stören sich in den allermeisten Fällen nicht an den übrigen Freibadbesuchern. Im Gegenteil: In ihrer Wahrnehmung finden diese einfach nicht statt. Das wiederum kann ebenfalls provozierend wirken. Glauben diese Halbstarken etwa, sie seien allein auf der Welt?

Wer sich bei einem solchen Denkmuster ertappt, der macht laut Chris Englert, Leiter des Arbeitsbereichs Sportpsychologie an der Universität Frankfurt, mit der sogenannten Verfügbarkeitsheuristik Bekanntschaft. Wer unter dem Einfluss von Medienberichten oder Erzählungen aus dem Freundeskreis erwartet, im Kosmos Freibad auf laute Gruppen Halbstarker zu treffen, dessen Wahrnehmung sei schon verzerrt.

War ja klar, dass die jungen Leute ihre Boom-Box auspacken müssen. Die Tatsache, dass die Musik im Flüsterton abgespielt wird, schafft es gar nicht ins Bewusstsein. Wieso auch? Da würde diese Information nur stören und einen dazu zwingen, lieb gewonnene Vorurteile zu überdenken. „Vorurteile bedingen unsere Wahrnehmung und unser Verhalten“, sagt Englert. „Dann entsteht schnell ein Wir gegen Die.“ Man grenzt sich stärker ab und macht es sich bequem auf seiner Decke unter denen, die einem ähnlich sind.