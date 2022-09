Frauen und Fußball : Silja Römer zeigt Männern, wo es langgeht

Aktualisiert am

Silja Römer trainiert eine Fußball-Männermannschaft. Für die Kabinenansprache gelten klare Regeln: „Ich will keine nackten Ärsche sehen.“ Die Spieler loben sie in den höchsten Tönen.

Fußballverrückt: Silja Römer während eines Spiels an der Seitenlinie. Bild: Michael Braunschädel

Eine Frau, die im Fußball eine Männermannschaft trainiert? Wo gibt’s denn sowas? In Hessen bei der FSG Bessingen/Ettingshausen/Langsdorf. Silja Römer hat die Kicker der drei Dörfer im Kreis Gießen vor dem Abstieg aus der Kreisoberliga gerettet und betreut die Mannschaft dementsprechend auch in der laufenden Saison. Römer ist eine Wegbereiterin im Fußball, möglicherweise die einzige Frau in Hessen, die ein Männerteam dirigiert.

Die Spieler loben ihre Chefin in den höchsten Tönen, und auch der Hessische Fußballverband (HFV) begrüßt Römers Engagement ausdrücklich. „Die Kompetenz sollte entscheiden, nicht das Ge­schlecht. Silja ist eine tolle Trainerin“, sagt Dirk Reimöller, der Sportliche Leiter des HFV. „Meines Wissens ist sie die erste und einzige Übungsleiterin in Hessen, die eine Herrenmannschaft betreut, eine Pionierin also“, sagt er und fragt sich gleichzeitig, warum das noch die große Ausnahme ist. „Viele Frauenteams werden von Männern betreut. Warum nicht auch umgekehrt?“ Reimöller weiß, wovon er redet, schließlich ist er auch Vizepräsident des Bundes Deutscher Fußballlehrer. Unter dessen 5300 Mitgliedern – der Organisationsgrad be­trägt rund 75 Prozent – befinden sich lediglich rund 100 Frauen, die sich zudem meist um den Nachwuchs kümmern.