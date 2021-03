Schwalbach am Taunus : Frau in Wohnblock getötet: Person festgenommen

In einem Mehrfamilienhaus am Ostring in Schwalbach ist am Donnerstagabend eine Frau getötet worden. Die Polizei war nach Angaben eines Sprechers gegen 20.30 Uhr zu dem Wohnblock gerufen worden. Sanitäter hätten vergeblich versucht, die Frau zu retten.

Nach ersten Erkenntnissen sei sie durch „Gewalteinwirkung von außen“ tödlich verletzt worden. An Ort und Stelle konnte die Polizei einen Verdächtigen festnehmen. Die Tat soll sich in einer Wohnung abgespielt haben, die aber nicht diejenige des Opfers ist.

Details wir das Alter der Beteiligten konnte der Sprecher noch nicht nennen. Wie dpa berichtet, soll auf Fotos vom Tatort ein Mann mit einem schwertähnlichen Gegenstand zu sehen sein.