Folgen von Corona : Fraport will bis zu 4000 Stellen streichen

Das Terminal 3 des Frankfurter Flughafens wird nicht wie bisher geplant 2023, sondern erst 2024 oder gar erst im Sommer 2025 in Betrieb gehen. Das sagte der Vorstandsvorsitzende des Flughafenbetreibers Fraport, Stefan Schulte, am heutigen Mittwoch am Rande einer Präsentation der Covid-19-Sicherheitsvorkehrungen in den Terminals. Der vorgezogene Bau des Flugsteigs G ist dagegen schon soweit fortgeschritten, dass er Ende 2021 zur fertig ist und im Sommer 2022 in Betrieb gehen.

Schulte begründete die Verschiebung mit dem dramatischen Nachfrageeinbruch infolge der Virus-Pandemie. Ungeachtet dessen geht Schulte davon aus, dass der Frankfurter Flughafen die zusätzliche Kapazität des im Bau befindlichen Terminals 2025 auch tatsächlich wieder brauchen werde. Dennoch rechnet Schulte nach der Covid-19-Pandemie mit einem im Vergleich zu 2019 um 15 bis 20 Prozent verkleinerten Luftverkehrsmarkt. Deshalb führt seiner Ansicht nach auch keine Weg an einem Stellenabbau in ähnlicher Größenordnung vorbei. Das bedeutet, dass die Zahl von derzeit gut 22.000 Mitarbeitern der Fraport weltweit – gut 19.000 in Deutschland – alsbald um 3000 bis 4000 verringert werden soll. Das soll Schulte zufolge möglichst sozialverträglich passieren, mit Instrumenten wie Teilzeit ohne Lohnausgleich, Vorruhestand und Beschäftigungsgesellschaften. Betriebsbedingte Kündigungen wolle man zwar vermeiden, könne man aber letztlich nicht ausschließen.