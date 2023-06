Barkeeper und Köche schätzen ihn gleichermaßen, den Wermut der Marke Noilly Prat. Bekannt ist vor allem die trockene weiße Sorte „Original Dry“ mit ihrer unvergleichlich blumigen Note. In der Küche werden damit zum Beispiel Soßen für Fischgerichte verfeinert, an der Bar ist der Wermut aus Südfrankreich die erste Wahl für einen klassischen Dry Martini.

Außer dem weißen stellt das Unternehmen in der Kleinstadt Marseillan in Okzitanien aber noch zwei weitere Varianten her, einen roten und einen bernsteinfarbenen Wermut. Letzterer, der „Noilly Prat Ambré“, wurde in den Achtzigerjahren kreiert und zunächst nur in Frankreich angeboten, inzwischen ist er auch in Deutschland zu bekommen.

Die Bernsteinvariante ist nicht trocken, sondern leicht süß, sie schmeckt nicht so blumig wie der weiße Wermut, sondern zartherb und ausgewogen würzig, vollmundig und verführerisch. Verwendet werden die gleichen weißen Grundweine wie für „Original Dry“ aus der milden Rebsorte Clairette und der säurebetonten Picpoul.

Der Wein lagert zum Teil im Keller, zum Teil unter freiem Himmel, die Fässer liegen also in der prallen Sonne. Bei dieser beschleunigten Reifung werden andere Aromen erzeugt als im kühlen Kellerklima. Anschließend erhält der „Ambré“ das Aroma von 13 Kräutern und Gewürzen, darunter Koriander, Zimt, Kardamom und Rosenknospen. Für den leicht bitteren Unterton wird Wermutkraut mit Enzian ergänzt.

Als Aperitif schmeckt der „Ambré“ pur, gekühlt oder mit einem großen Stück Eis. In Cocktails macht er eine ebenso gute Figur, vor dem Essen zum Beispiel in einer Abwandlung des Klassikers Adonis, eines erfrischenden Drinks aus 3 cl Fino Sherry und 3 cl des Wermuts, auf Eis gerührt und in ein Cocktailglas abgeseiht. Den Orangenbitter des Originalrezepts lässt man am besten weg, dann kommt das Wermutaroma besser zur Geltung.