Peter Feldmann im Gespräch : „Mit mir kein Abbau sozialer Leistungen“

„Sie werden mich im Café Mozart sehen“: Peter Feldmann schmiedet Pläne für die Nach-Corona-Zeit. Bild: Wolfgang Eilmes

Die Corona-Krise lässt Frankfurts Einnahmen sinken. An die sozialen Ausgaben will Oberbürgermeister Peter Feldmann nicht rangehen. Investitionen in die Stadt, wie die Städtischen Bühnen, könnten dagegen gestreckt werden.