Café und Pizzeria : Croissants und Pinsa

Die einen gehen neue Wege, die anderen haben mitten im Lockdown eröffnet. Zwei Lokale in Frankfurt stehen sinnbildlich nicht nur für die Vielfalt der Gastronomie, sondern auch für ihre Strukturen und ihren Umgang mit der Krise.

Das passt gut zusammen: dass im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt zwei junge Männer etwas eingerichtet haben, das modern ist, weil es so traditionell ist. „Mehl Wasser Salz“ heißt das Museumslokal, seitdem sie es führen. Es ist eine Bäckerei mit angeschlossenem Café oder umgekehrt, je nach Sichtweise. Im Lockdown gilt allerdings auch hier: nur kaufen, nicht sitzen.

Das Konzept ausgedacht haben sich der Koch Dennis Aukili und der Bäcker Dominik Busch. Ihr Signature-Produkt ist ein Sauerteigbrot mit einem Weizenanteil von 70 Prozent plus 30 Prozent Roggen, ohne zugesetzte Hefe, aus Teig gebacken, der bis zu vier Tage lang geführt worden ist. Es wird zu Sandwiches verarbeitet, mit Avocado und Gurkensalat zum Beispiel, die immer schnell vergriffen sind, genauso wie die Croissants. Die gehören zu den besten in der Region. Die Butter, mit der sie gemacht werden, stellt die Bäckerei aus Odenwälder Milch selbst her und außerdem gute Zimtschnecken, originelle Kuchen, und seit neuestem gibt es das alles auch im Stadtteil Bornheim, im Restaurant „Chairs“, wo Aukili Chefkoch ist. Jedes Wochenende werden dort jetzt, von 11 Uhr an und bis sie ausverkauft sind, die herausragenden Erzeugnisse aus der Museumsbäckerei angeboten, dazu ist Gekochtes, Eingemachtes und Eingelegtes aus dem „Chairs“ zu haben; das Lokal ist ein Laden an diesen Tagen.

Mozzarella aus eigener Produktion

Außer-Haus-Verkauf ist zunächst auch die einzige Möglichkeit, die das neue „Isoletta Pinsa – Mozzarella – Pasta“ an der Mainzer Landstraße hat, um seine Produkte unters Volk zu bringen.

Das Lokal ist aus einer Restaurant- Idee hervorgegangen, die der Inhaber der „Isoletta“-Kette vor gut fünf Jahren hatte. Er nannte das Konzept, das er daraus entwickelte, „Ciro il Lattaio“, zu deutsch „Ciro, der Milchmann“, und so hieß auch ein Restaurant, das er an der Berger Straße eröffnete. Die Spezialität waren Pinsa, eine Pizza, die aus verschiedenen Mehlsorten, darunter auch Reismehl, gemacht wird, und Mozzarella aus eigener Produktion.

Mild und unaufdringlich würzig

Inzwischen hat der „Isoletta“-Gründer einen neuen Geldgeber an Bord, und das Mozzarella-und-Pinsa-Geschäft soll als Franchise-Modell ausgerollt werden. Der Betrieb an der Mainzer Landstraße ist dafür so etwas wie ein Flagship-Store, in dem zu sehen und schmecken ist, was in dem Konzept steckt.

Interessant für Leute, die nur essen wollen: Die Pinsa schmeckt gut. Das liegt an einem dünnen, großporigen, knusprigen und in der Mitte leicht weichen Teig, der durch die verschiedenen Mehlsorten ein besonderes Aroma hat, und an der kampanischen Käse-Spezialität, die im Keller täglich produziert wird, vollendet vielmehr. Der Mozzarella wird aus Milchbruch, angeliefert aus Italien, in Frankfurt noch gebrüht und in Form gezogen.

Der Käse schmeckt mild und unaufdringlich würzig, auf eine Art, wie es auch der Pinsa-Teig tut. Am besten kommt beides zur Geltung, wenn man die Margherita bestellt, auf der nur Tomatensauce und Mozzarella ist (sieben Euro). Auch gut sind die Salate, es gibt eine ordentliche Weinauswahl, die Nudeln sind nicht aus eigener, aber aus handwerklicher Produktion, das Lokal ist ein Gewinn für seine Umgebung.

Isoletta Pinsa – Mozzarella – Pasta, Mainzer Landstraße 176 in Frankfurt. Telefon: 0 69/75 00 93 93. Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 15 Uhr und von 17.30 Uhr an.

„Mehl Wasser Salz“, Domstraße 10 in Frankfurt. Telefon: 069/13 38 99 13. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 20 Uhr, im „Chairs“ (Gronauer Straße 1, Telefon: 0 69/48 44 69 22), donnerstags und freitags von 11 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr.