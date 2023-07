Aktualisiert am

Beim Gerichtstermin im Dezember 2022 saßen sie noch Seite an Seite: Anwalt David Hofferbert (Mitte) und Peter Feldmann (rechts). Bild: dpa

Der ehemalige Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann und sein Verteidiger im Strafverfahren wegen Vorteilsannahme vor dem Landgericht Frankfurt, David Hofferbert, haben sich am Montag in einem Rechtsstreit um das Anwaltshonorar gegenübergestanden. Eine Gerichtssprecherin bestätigte auf Anfrage, dass sich die Parteien gütlich geeinigt hätten.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Hofferbert war demnach wegen offener Forderungen an Feldmann vor Gericht gezogen. Nach Informationen der F.A.Z. ging es in dem Streit unter anderem um Stundenzahlen.

Der Streitwert betrug laut der Gerichtssprecherin rund 110.000 Euro. In dieser Höhe forderte Hofferbert Honorarzahlungen von Feldmann. Beim Gütetermin am Montag schlossen die beiden einen Vergleich: Sie einigten sich in einer drei Stunden langen Verhandlung darauf, dass Feldmann 45.000 Euro zahlt. Die Vereinbarung ist rechtskräftig. Vereinbart wurde außerdem die sogenannte Kostenaufhebung: Die Parteien tragen jeweils ihre eigenen Anwaltskosten, die Gerichtskosten werden geteilt.

Mehr zum Thema 1/

Im Zentrum des Verfahrens wegen Vorteilsnahme, der im Dezember 2022 mit einer Geldstrafe für Feldmann zu Ende ging, stand ein überbezahlter Job der damaligen Freundin und späteren Frau Feldmanns an der Spitze einer neu geschaffenen deutsch-türkischen Kita der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Außerdem ging es um Unterstützung durch die Awo in Feldmanns Wahlkampf 2017/2018. Im Gegenzug soll der SPD-Politiker nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft bereit gewesen sein, sich als Politiker dem Sozialverband gegenüber wohlwollend zu verhalten.