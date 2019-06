Neuer OB für Frankfurt? : Der „Bahnbabo“ meint es ernst

Peter Wirth ist eine schillernde Figur. Die Frankfurter Jugend hat dem 57 Jahre alten Straßenbahnfahrer den Übernamen „Bahnbabo“ verpasst. „Babo“ bedeutet so viel wie: Er ist der Boss. Er beeindruckt gerade die harten Jungs mit seinem durchtrainierten Körper und mit flotten Sprüchen. With spricht den Slang der Straße, wenn er über die Lautsprecher sagt: „Brudi, nimm deine Füße vom Sitz!“ In der Sprache seiner eigenen Generation könnte man sagen: Wirth ist ein Hansdampf in allen Gassen. Auf Twitter folgen ihm bereits mehr als 1600 Nutzer.

Neuerdings hegt der „Bahnbabo“ auch politische Ambitionen. Wirth will bei der nächsten Frankfurter Oberbürgermeisterwahl antreten. Warum das? „Auf Frankfurts Straßen herrscht ein täglicher Kampf.“ Das müsse sich ändern. Wirth lässt keinen Zweifel daran, dass es ihm ernst ist. In den dreißig Jahren als Straßenbahnfahrer habe er so allerhand erlebt. Besonders die Verkehrspolitik liegt Wirth am Herzen. Nur mit einem politischen Amt könne man da etwas bewegen.

„Wenn ich Bürgermeister bin, fahren die Bahnen und stehen die Autos“. Eine klare Ansage. Heute sei es genau umgekehrt, sagt Wirth. In der Verkehrspolitik kann es für ihn keinen Kompromiss geben. Dieses Ausbalancieren von Individualverkehr und öffentlichem Verkehr sei gescheitert. Nun müsse sich die Stadt für das eine oder das andere entscheiden. Für den „Bahnbabo“ ist klar, wohin die Reise gehen soll: Freie Fahrt für Straßenbahnen! Wirth führt auch ökologische Gesichtspunkte an. Wenn er mit der Tram jedes Mal abbremsen und wieder beschleunigen müsse, verbrauche das unglaublich viel Strom.

So sehr sich der Wirth über den Verkehr in Rage redet, so sanftmütig und unverbindlich gibt er sich in den übrigen Politikbereichen. Er übe sich jeden Tag im Brückenschlag zwischen den Generationen und Kulturen. Und ihm seien Werte wie Respekt, Menschlichkeit und Toleranz wichtig. Warum will er eigentlich nicht in einer Partei mitmachen? Zum Beispiel bei den Grünen, die eine ähnliche Agenda vertreten. Wirth lässt sich kein Statement für oder gegen eine Partei entlocken. Aber klar ist für ihn auch: Wenn der „Bahnbabo“ 2024 zur Wahl antritt, dann macht er das ganz alleine. Ohne eine Partei im Rücken.