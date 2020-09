Fußgängerzonen im Wandel : Ein Theater an der Zeil?

Mit einem Rahmenplan für die nördliche Innenstadt will die Stadt auf die Schwierigkeiten der Fußgängerzone Zeil reagieren, an der immer mehr Geschäfte schließen. Wie Planungsdezernent Mike Josef (SPD) erläutert, gehe es darum, die Entwicklungspotentiale der Zeil aufzuzeigen und der nördlichen Innenstadt ein eigenes Profil zu geben. Der Rahmenplan soll in den kommenden Monaten erarbeitet werden. Dabei soll es auch darum gehen, Angebote jenseits des Einzelhandels zu machen und neue Nutzergruppen anzusprechen. „Die Innenstadt muss zu einem Erlebnisraum werden“, sagt Josef. Nach dem Vorbild anderer Städte könnten auch Wohnungen, öffentliche Einrichtungen wie Bibliotheken oder andere Nutzungen stärker in der Innenstadt angesiedelt werden. Josef nennt in diesem Zusammenhang auch kleinere City-Filialen von Möbelhäusern wie Ikea.

Die schwierige Lage im Einzelhandel bereitet der Stadt zunehmend Sorgen. „Es ist dramatisch geworden. Man muss darüber nachdenken, was die Menschen in die Innenstadt bringt, wenn es nicht das Einkaufen ist“, sagt der Leiter des Stadtplanungsamts Martin Hunscher. Das könne zum Beispiel auch „Entertainment“ sein. Unter sieben Büros soll nun eines ausgewählt werden, das den Rahmenplan erarbeitet, mit dem sich die Stadt auch für das Förderprogramm der Bundesregierung „Die Post-Corona-Stadt“ bewerben will. Als Pilotprojekt soll jener Straßenblock bearbeitet werden, auf dem bislang das Karstadt-Warenhaus steht.