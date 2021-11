Forschung gegen Resistenzen : Die Hüter des Antibiotikums

An der Uniklinik Frankfurt setzt sich ein Team für ein alltägliches Arzneimittel ein, dessen Wirksamkeit in Gefahr gerät. Weiterbildung für Ärzte soll dabei helfen.

In Zeiten, in denen ein einzelnes Virus wie SARS-CoV-2 alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, haben es andere Viren und Bakterien, Pilze und Parasiten ungleich schwerer, ins Rampenlicht zu gelangen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) versucht dennoch, sie und vor allem ihre Bekämpfung in den Fokus zu rücken, so wie jedes Jahr Ende November mit der „Antimicrobial Awareness Week“. Sie soll das Bewusstsein dafür schärfen, dass wir unsere schärfsten Waffen gegen gefährliche Mikroben Stück für Stück aus der Hand geben.

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die wachsende Unempfindlichkeit von Bakterien gegen Antibiotika, vor allem, weil weltweit viel zu viel davon eingesetzt wird, ist am Institut für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene der Frankfurter Uniklinik tägliche Herausforderung. Dort ist das „Antibiotic Stewardship“ (ABS) verankert, ein Team, das sich dem gezielten und verantwortungsvollen Einsatz von Antibiotika verschrieben hat. Die Mittel sollen so schmal wie möglich und so wenig wie nötig eingesetzt werden, um Resistenzen zu vermeiden.

Folgen einer Resistenz können tödlich sein

Schon jetzt hätten sich Bakterien gegen zahlreiche Antibiotika gewappnet und reagierten nicht mehr oder deutlich weniger auf sie, erläutert Thomas Wichelhaus, stellvertretender Direktor des Instituts. Er entwirft die Leitlinien des ABS mit seinem Gremium, die praktische Umsetzung überwacht Johanna Kessel mit ihrem Team.

Die Folgen einer Resistenz können für Patienten tödlich sein, weil Infekte dann nicht mehr beherrschbar sind. Studien sehen für das Jahr 2050 bis zu 10 Millionen Todesopfer voraus, schildert Wichelhaus die Lage. „Neonatologie, Organtransplantation, Prothesenchirurgie, Stammzelltransplantation sind jedoch nur möglich, wenn man auch die Infektkomplikation beherrscht“, ergänzt Kessel.

Hauptwache – Der F.A.Z. Newsletter für Rhein-Main Sonntags bis donnerstags um 21.00 Uhr ANMELDEN

An der Uniklinik schützt man deshalb die Waffenkammer, um im Bild zu bleiben. Antibiotika, die auch noch gegen multiresistente Keime wirken, die Reserveantiinfektiva, dürfen dort nur nach Rücksprache mit dem ABS eingesetzt werden, erläutert Kessel. Die Infektiologin berät mit ihrem Team Kollegen, die bei der Behandlung von Patienten Rat suchen. Im Juli ist die erste „Frankfurter Infektions-Fibel“ erschienen, ein klein bedrucktes Nachschlagewerk für Ärzte, die darin für viele Krankheitsbilder die zur Behandlung empfohlenen Antibiotika sowie Hinweise zu deren Handhabung und Dosierung finden können.

50 Prozent der werden Antibiotika inadäquat eingesetzt

An der Uniklinik haben die Spezialisten ihr Wissen auch in eine Onlinefortbildungsreihe eingebracht, die von Januar an eine Art „Antibiotika-Führerschein“ ermöglichen soll. Diese Art der Weiterbildung sei deutschlandweit einzigartig, hebt Wichelhaus hervor. Dem Team sei wichtig, sein Wissen weiterzugeben: in Konsilien für Ärzte anderer Kliniken, die selbst keine Mikrobiologie- oder Infektiologie-Abteilungen haben, aber auch für niedergelassene Kollegen.

Antibiotika, deren Verschreibung an der Tagesordnung sind, werden zu 50 Prozent inadäquat eingesetzt, schätzt Kessel. Dabei seien nicht die Hälfte aller Verschreibungen wirkungslos, aber die Mittel würden zu lange, in ungeeigneter Dosis gegeben oder eine falsche Substanz, die für diese Art der Infektion nicht geeignet sei.

Mehr zum Thema 1/

Die Folgen muss dabei nicht nur der Patient, sondern auch sein Umfeld durch Kollateralschäden tragen, wenn Antibiotika in die Umwelt gelangen. Auch wenn der Gebrauch in Kliniken nur ein Bruchteil dessen ausmacht, was in der Tierhaltung oder Landwirtschaft im Überfluss verwendet oder von niedergelassenen Ärzten an Patienten verschrieben wird, der Bedarf ist im Krankenhaus am dringlichsten. An Unikliniken bekommen bis zu 60 Prozent der Patienten Antibiotika verschrieben, sagt Kessel.