Frankfurter Stadtwald : Überfahrenes Tier war ein Wolf

In Frankfurt hat eine Frau ein zunächst unbekanntes Tier angefahren und getötet. Nun ergab eine Untersuchung, dass es sich um einen Wolf handelte.

Das tote Tier war am Dienstag an der Babenhäuser Landstraße gefunden worden. Bild: dpa

Bei dem am Dienstag im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen gefundenen toten Tier handelt es sich um einen Wolf. Das hat das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie mitgeteilt.

Eine Frau hat das Tier an der Babenhäuser Landstraße angefahren und getötet. Laut einem Sprecher der Polizei nahm die Fahrerin an, einen Hund angefahren zu haben. Ein Test mit einem Chip-Lesegerät sei negativ verlaufen.

Beamte hätten den für das Revier zuständigen Jagdpächter sowie das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie in Wiesbaden informiert.

In Hessen sind in den vergangenen Monaten vermehrt Wölfe gesichtet worden. Schäfer kritisieren derweilen den Schutzstatus des Raubtieres und fürchten Attacken auf Weidetiere. Die durch den Wolf gerissenen oder verletzten Tiere und Investitionen in stärkere Schutzmaßnahmen seien eine finanzielle Bürde für Schäfer. Hessens Agrarministerin Priska Hinz (Die Grünen) versprach einen besseren Schutz und sicherte eine Erhöhung der Fördermittel des Landes für bessere Abwehrmaßnahmen wie Elektrozäune.