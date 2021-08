Rettung aus Afghanistan : Wie zwei Frankfurter nach Fluchtwegen für Ortskräfte suchen

Sie haben als Übersetzer, Fahrer oder Köche für Deutschland gearbeitet: Ortskräfte in Afghanistan. Nun sind sie in Lebensgefahr. Zwei Frankfurter Stadtverordnete versuchen, sie aus dem Land zu holen.

Täglich bekommen Emre Telyakar (Die Grünen) und Omar Shehata (SPD) E-Mails und Sprachnachrichten von Angehörigen der Menschen in Afghanistan. „Sie weinen und sind emotional am Ende“, sagt Shehata. „Das färbt natürlich auf uns ab.“ Als junge Menschen mit Migrationsgeschichte geht den 26 und 29 Jahre alten Frankfurtern das Thema besonders nahe. Als die Situation in Afghanistan eskalierte, wussten die beiden Politiker mit Schwerpunkt Integration sofort: Wir müssen etwas tun.

Der militärische Abzug der internationalen Truppen ermöglichte den radikalislamistischen Taliban nach mehr als 20 Jahren eine fast vollständige Rückeroberung Afghanistans. Viel schneller als von Experten erwartet brachten sie eine Provinz nach der anderen in ihre Gewalt – schließlich auch die Hauptstadt Kabul. Während Nachbarländer wie Usbekistan oder Iran ihre Grenzen schlossen, flohen Tausende Schutzbedürftige nach Kabul, um von dort an den Flughafen zu gelangen. Darunter auch sogenannte Ortskräfte, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten beispielsweise als Übersetzer, Fahrer oder Journalisten für die Bundeswehr, die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) oder für deutsche Stiftungen und Hilfsorganisationen gearbeitet hatten. Deswegen werden sie von den Taliban als Ungläubige und Verräter gebrandmarkt und müssen um ihr Leben fürchten.

„Die Menge an Daten ist eine große Hürde“

„Besonders bedroht sind auch unverheiratete Frauen und Mädchen, denen eine Zwangsheirat mit den Taliban droht“, sagt Shehata. Doch auch Menschenrechtsaktivisten und Journalisten sollen so schnell wie möglich aus dem Land geholt werden. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Die Ortskräfte sitzen in Afghanistan fest, haben dort keine Ansprechpartner und kaum Möglichkeiten zu fliehen. Einer der wenigen Ausgänge in die Freiheit ist der Flughafen, doch der Weg dorthin wird von den Taliban kontrolliert. Während Tausende zum Flughafen strömen, ist der von internationalen Truppen abgesichert. Selbst gefährdete Ortskräfte, die auf Evakuierungslisten stehen, kommen nur unter großen Mühen auf das Gelände. Unklar ist auch, wer überhaupt ausgeflogen werden darf und wer zuständig ist. Das Auswärtige Amt ist überlastet, Telefonnummern sind praktisch nicht zu erreichen, auf E-Mails wird kaum oder gar nicht reagiert.

Wie viele Menschen tatsächlich Hilfe suchen, wird auch Telyakar und Shehata während ihrer Aktion schnell bewusst. „Die Mengen an Daten, die wir täglich bekommen, sind in Anbetracht dessen, dass wir zu zweit sind, die größte Hürde“, sagt Shehata. Bis spät in die Abendstunden sitzen sie fast täglich zusammen, verwalten alle einkommenden E-Mails und Anrufe und leiten sie an den Krisenstab weiter. Seitenlange PDF-Dateien mit Informationen sind teilweise auf Farsi. Um überhaupt zu verstehen, was dort steht, haben sich die Politiker mit dem Frauenverein ZAN zusammengetan, der afghanische Frauen im Rhein-Main-Gebiet unterstützt.

Eine Deadline, die nicht zu schaffen ist

Außerdem starteten Shehata und Telyakar einen großen Social-Media-Aufruf, der mittlerweile mehrere Hundert Mal geteilt wurde. Mithilfe von Vereinen in Deutschland kommen sie an Namen von gefährdeten Personen, die zum Teil für die deutsche Regierung gearbeitet haben oder Aktivisten sind. „Viele haben einen direkten Bezug zu Frankfurt, sind hier aufgewachsen und haben Familie“, sagt Shehata. Um solche Menschen zu melden, haben die Politiker eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Teilweise kontaktieren die bedrohten Personen sie aber auch selbst. Abends bündeln die Frankfurter dann all die eingegangenen Namen und übertragen sie in eine Liste, die sie anschließend ans Auswärtige Amt senden. Dort haben Telyakar und Shehata einen Ansprechpartner. Ihnen nutzt bei ihrer Arbeit, dass sie als Stadtverordnete inzwischen politischen Strukturen angehören. Dergestalt vernetzt, können sie nun auch als Privatpersonen aushelfen.

„Die Lage ist besonders angespannt und bedrohlich“, sagt Shehata. „Uns erreichen Berichte von Menschen, die entführt werden oder sich verstecken.“ Nach wie vor bestehe die größte Schwierigkeit darin, an den Flughafen zu gelangen, selbst wenn eine Person auf der Evakuierungsliste stehe. Anfang dieser Woche bestand ein Sprecher der Taliban ultimativ auf dem 31. August, bis zu dem ausländische Kräfte abgezogen sein müssten. Außenminister Heiko Maas (SPD) sagt, dass bis zu diesem Datum nicht alle ausreiseberechtigten Afghanen gerettet werden könnten.

„Ein besonders herber Schlag“, sagt Shehata. Für ihn und Telyakar gilt nach wie vor, möglichst viele Menschen aus Afghanistan zu holen, auch wenn in Anbetracht der Situation darüber nachgedacht werden müsse, mit den Taliban zu verhandeln. „Da kann man dann drüber streiten, ob wir je an diesen Punkt hätten kommen müssen“, fügt er an. Nun aber gehe es erst einmal darum, Menschenleben zu schützen.