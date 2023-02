Aktualisiert am

In einem der größten und bedeutendsten Naturkundemuseen Europas hat es in der Nacht auf Samstag gebrannt. Zwar war das Feuer schnell unter Kontrolle, doch das Museum bleibt vorerst geschlossen.

Vier Meter hoch, fünfzehn Meter breit: „“Die Wand“ der biologischen Artenvielfalt im Naturkundemuseum Senckenberg in Frankfurt am Main. Bild: Tom Wesse

Kurz nach Mitternacht ist in der Nacht von Freitag auf Samstag der Feueralarm im Frankfurter Senckenberg-Museum ausgelöst worden. Der Brand sei in einem Nebenraum im Erdgeschoss entdeckt worden, teilte ein Sprecher der Frankfurter Berufsfeuerwehr mit. Betroffen gewesen sei der „Bereich der Elektroverteilung“. Unter anderem wurden Wandverkleidungen an der Brandstelle entfernt, um das Feuer zu löschen.

Das sei zwar innerhalb weniger Minuten gelungen, problematisch sei jedoch die Entrauchung des Gebäudes gewesen. Der Raum, in dem der Brand entdeckt worden war, habe keine Fenster, daher hätten mobile Lüfter eingesetzt werden müssen. Insgesamt seien 20 Feuerwehrleute von drei Rettungswachen bis circa halb drei Uhr morgens im Einsatz gewesen. Verletzt wurde niemand.

Das Museum teilte am Samstagmorgen mit, wegen „technischer Störungen“, bleibe es vorerst am Wochenende geschlossen. Weitere Informationen waren vom Museum zunächst nicht zu erhalten. Laut der Feuerwehr wurden keine Exponate beschädigt. Der Umfang des Schadens und der Schadenshöhe muss nun noch ermittelt werden.

Das Senckenberg-Museum geht auf den Frankfurter Naturforscher Johann Christian Senckenberg zurück. Das Gebäude an der Senckenberg-Anlage wurde 1907 bezogen. Es zeigt auf einer Fläche von rund 6000 Quadratmetern mehrere tausend Exponate, darunter versteinerte Dinosaurier-Skelette und 1000 Vogel-Präparate. Das Museum verzeichnet jährlich rund eine halbe Million Besucher.