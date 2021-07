Frankfurter SEK-Skandal : Polizisten gehen gegen Durchsuchungen vor

Im Fall der umstrittenen Chatgruppen von Frankfurter SEK-Beamten wehren sich die beschuldigten Polizisten jetzt gegen den Vorwurf, sie seien rechtsextrem. Sie sehen sich zu Unrecht diffamiert. Einige der sechs Beamten, deren Wohnungen und Diensträume durchsucht wurden, gehen gegen die Durchsuchungsbeschlüsse vor. Das hat die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage bestätigt. Inzwischen seien mehrere Beschwerden eingegangen, sagte eine Sprecherin.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Das Landgericht muss jeden Beschluss nun auf seine Rechtmäßigkeit prüfen. Die Beamten erhoffen sich eine Entscheidung zu ihren Gunsten aufgrund einer früheren Entscheidung: Bei einem Wiesbadener Beamten, dem vor zwei Jahren ebenfalls Volksverhetzung vorgeworfen worden war, wurde die Durchsuchung seiner Wohnung und Diensträume im Nachhinein als unrechtmäßig erklärt.

SEK wird neu aufgestellt

Aus der Polizei ist inzwischen zu hören, dass viele Beamte die Auflösung des Frankfurter SEK zwar noch immer für bedenklich halten, weil sie einen generellen „Kahlschlag“ in der Bekämpfung schwerster Kriminalität befürchten. Unabhängig davon sehen aber offenbar inzwischen viele die Inhalte der SEK-Chats sehr kritisch. Nach und nach werden inzwischen auch Details aus den umstrittenen Chats bekannt. Zahlreiche Beiträge richteten sich explizit gegen Muslime und gegen Dunkelhäutige, heißt es. Obwohl die meisten Nachrichten als „normaler dienstlicher Austausch“ zu sehen seien, hätten sich darunter immer wieder auch „rassistische Beiträge“ und solche mit Bezug zur NS-Zeit befunden.

Hauptwache – Der F.A.Z. Newsletter für Rhein-Main Werktags um 21.00 Uhr ANMELDEN

Wenig wahrscheinlich erscheint unterdessen, dass das Frankfurter SEK auf Dauer in der Mudra-Kaserne in Wiesbaden untergebracht sein wird. Dafür sei Frankfurt zu wichtig als zentraler Standort für die Einheit, heißt es. Dem Vernehmen nach soll das Gelände der hessischen Bereitschaftspolizei vor allem für die Phase der Neuausrichtung der Einheit dienen. In der Zwischenzeit ist der Standort Frankfurt allerdings nicht unbesetzt. Kräfte aus Kassel sind inzwischen in der Mainmetropole stationiert und müssen nicht extra aus Nordhessen anreisen.

Mehr zum Thema 1/

In den Behörden läuft weiterhin derweil die differenzierte dienstrechtliche Bewertung der Chat-Verläufe, um am Ende ausschließlich das Fehlverhalten jener Beamten zu ahnden, die aktiv rassistische oder andere diskriminierende Inhalte verschickt haben. Gespräche werden aber mit allen Beamten geführt, unter anderem mit dem Integritätsbeauftragten der Polizei.