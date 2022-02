Super Recogniser : „Diese Begabung ist herausragend“

Aktualisiert am

Seit einem Jahr setzt die Frankfurter Polizei sogenannte Super Recogniser ein. Die Beamten können Gesichter in großen Menschenmengen entdecken. Nun ziehen Polizei und Innenministerium eine erste Bilanz.

Erfolgreicher Einsatz: Den Beamten sei es gelungen, vermummte Demonstranten am Dannenroder Forst zu identifizieren. Bild: dpa

Wenn die Polizei in Frankfurt nach einem Tatverdächtigen fahndet, setzt sie seit kurzem auf ganz spezielle Beamte: Super Recogniser. Sie haben die Fähigkeit, sich Gesichter einzuprägen und sie in großen Menschenmengen wiederzuentdecken. Oft akribischer, als es eine Gesichtserkennungs-Software kann. Vor einem Jahr hat das Frankfurter Polizeipräsidium begonnen, in ihren eigenen Reihen Beamte mit dieser Begabung zu suchen – und wurde fündig.

Katharina Iskandar Verantwortliche Redakteurin für das Ressort „Rhein-Main“ der Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

44 dieser Super Recogniser wurden aus einem Pool von rund tausend Bewerbern in einem aufwendigen Testverfahren ausgewählt. Sie schafften es, Menschen wiederzuerkennen, die sie zuvor nur kurz gesehen haben, einige von ihnen waren verkleidet, vermummt oder geschminkt. Die Auswahl lief in Kooperation mit der Greenwich University ab.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 3 Monate für 1 €/Woche und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Im Einsatz waren einige der Beamten etwa im Dannenröder Forst. Damals, so teilte die Behörde mit, sei es gelungen, Demonstranten zu identifizieren, "die versucht hatten, ihre Identität zum Beispiel durch Gesichtsbemalung zu verschleiern". Eingesetzt wurden die Beamten auch im Zuge von Fahndungen: so etwa nach einem Tötungsdelikt im Frankfurter Hauptbahnhof Ende Oktober 2021. Ein Abgleich der Bilder aus der Sicherheitskamera brachte den entscheidenden Treffer, der zur Festnahme des mutmaßlichen Täters führte.

400 erfolgreiche Fälle

Nun zieht die Behörde gemeinsam mit Innenminister Peter Beuth (CDU) erstmals Bilanz. „Diese Begabung ist herausragend und von besonderer Bedeutung für die polizeiliche Arbeit. Das bestätigen auch die bisher erzielten Erfolge“, sagt Beuth. Nach Angaben von Carina Lerch, die das Pilotprojekt leitet, konnten Super Recogniser im Polizeipräsidium Frankfurt seit Mai 2021 in mehr als 400 Fällen Personen wiedererkennen. Das Projekt werde weiter ausgebaut. Beamte mit dieser speziellen Begabung sollen künftig in allen hessischen Polizeipräsidien eingesetzt werden.

Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill war schon vor einigen Jahren auf die Möglichkeiten von Super Recognisern gestoßen, bei einer Polizeitagung. Schon damals sei ihm klar gewesen, dass das auch für Frankfurt ein Erfolgsprojekt sein könne. Aber er hätte nicht gedacht, dass die Einsatzmöglichkeiten so vielfältig seien. Vorteile sehe er vor allem bei der Auswertung von Bildern, die über die städtischen Videoüberwachungsanlagen eingingen. „Da steckt sehr viel Potential drin.“

Andere Bundesländer wie etwa Bayern oder Baden-Württemberg nutzen die Fähigkeiten von Super Recognisern schon länger. Mit großem Erfolg. So haben Beamte mit ihren besonderen Fähigkeiten die Ermittlungen im Zusammenhang mit der Stuttgarter Krawallnacht im Juni 2020 unterstützt. 70 Tatverdächtige konnten auf diese Weise ermittelt werden.

Mehr zum Thema 1/

Dass es diese Fähigkeit der detaillierten Gesichtserkennung überhaupt gibt, wurde eher durch Zufall entdeckt. Zwei Prozent der Bevölkerung sollen diese Begabung haben. Die Greenwich University in England hat inzwischen ein umfangreiches Forschungsprogramm aufgelegt, das vor allem auch aufwändige Testverfahren enthält. Wer wissen will, ob er selbst diese Fähigkeiten hat, kann auf der Internetseite der Universität einen groben Test absolvieren. Vielleicht lässt sich diese Gabe auch einsetzen, wenn man nicht gerade nach Verbrechern sucht.