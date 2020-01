Aktualisiert am

PKK-Chef am Frankfurter Flughafen festgenommen

Terroristische Organisation : PKK-Chef am Frankfurter Flughafen festgenommen

Am Frankfurter Flughafen ist der mutmaßliche Verantwortliche der „Arbeiterpartei Kurdistans“ (PKK) für die Mainmetropole festgenommen worden. Die Aktivitäten der Organisation werden in Deutschland als terroristisch eingestuft.

Kurdische Demonstranten in Frankfurt: Die PKK gilt in Deutschland als terroristische Vereinigung (Archivbild). Bild: dpa

Am Fernbahnhof des Flughafens haben am Donnerstag Beamte des Bundeskriminalamts den mutmaßlichen Verantwortlichen der „Arbeiterpartei Kurdistans“ (PKK) für Frankfurt festgenommen. Wie die Bundesanwaltschaft weiter berichtete, soll Gökmen Ç. die Aktivitäten der Organisation, die in Deutschland weiterhin als terroristisch eingestuft wird, von April 2018 bis Juni vergangenen Jahres koordiniert haben.

Zu seinen Aufgaben zählte es der Bundesanwaltschaft zufolge, Propagandaveranstaltungen, Demonstrationen und Versammlungen auszurichten. Außerdem oblag es ihm, sogenannte Spenden zu akquirieren und den Kontakt zu den Personen zu pflegen, die der PKK Geld zukommen ließen.

Gökmen Ç., der für die gesamte Rhein-Main-Region sowie das Saarland zuständig gewesen sei, war laut den Ermittlern in Karlsruhe unmittelbar der Europaführung der PKK unterstellt. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung erlassen.