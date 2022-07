Frankfurter Oberbürgermeister : Mehrheit will Feldmann sofort abwählen

Die Koalitionsfraktionen Grüne, SPD, FDP und Volt haben nach langer Beratung am Mittwoch entschieden, den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) an diesem Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung abzuwählen. Auch die CDU hat sich noch einmal dafür ausgesprochen, den schon auf der Tagesordnung stehenden Abwahlantrag nicht auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Die fünf Fraktionen verfügen zusammen über die nötige Zweidrittelmehrheit.

Wird der Antrag am Donnerstag beschlossen, kommt es zunächst auf Feldmann selbst an. Der Oberbürgermeister hat danach eine Woche Zeit, die Abwahl anzunehmen. Das hat er bisher abgelehnt und gesagt, er werde erst Mitte Januar eine Abwahl akzeptieren. Sollte er bei dieser Haltung bleiben, kommt es am 6. November zu einem Bürgerentscheid. Mindestens 30 Prozent der Frankfurter Wahlberechtigten müssen dann für seine Abwahl stimmen. Der Termin liegt inmitten des vom Frankfurter Landgericht angesetzten Prozessen, in dem sich der Oberbürgermeister wegen des Verdachts der Vorteilsannahme verantworten muss.

Kein Antrag auf Versetzung in den Ruhestand

In der am Mittwochabend veröffentlichten Erklärung der vier Koalitionsfraktionen heißt es, das Frankfurter Stadtparlament habe dem Oberbürgermeister am 9. Juni das Misstrauen ausgesprochen und ihn zum Rücktritt aufgefordert. „Dem für die Sitzung am 14. Juli 2022 angekündigten Abwahlantrag wird wie angekündigt von den Koalitionsfraktionen zugestimmt.“

Dass es zu der Abwahl an diesem Donnerstag eine Alternative geben könnte, diese Diskussion hat Feldmann selbst überraschend in der vergangenen Woche angestoßen. Am Dienstag hatte er in einer persönlichen Erklärung seinen Rücktritt für den nächsten Januar angekündigt. Am Freitag präzisierte er dann, dass es für seinen Rücktritt zwei Optionen geben könne: ein Abwahlverfahren, wie es jetzt geplant sei, das dann allerdings erst im Januar beschlossen würde, sowie den von ihm gestellten Antrag auf „Ruhestand aus besonderen Gründen“. Am Montag sagte Feldmann dann in einem Gespräch mit den vier Fraktionsvorsitzenden der Römerkoalition – ein erstes Gespräch am Sonntag war gescheitert –, dass für ihn nur die Abwahl Mitte Januar infrage komme. Selbst die Versetzung in den Ruhestand beantragen wollte er nicht mehr. Diese Option hat für das Stadtoberhaupt finanzielle Nachteile.

Feldmann sicherte der Koalition am Montag mündlich zu, nach dem Beschluss der Stadtverordneten im Januar in der vorgegebenen Frist von einer Woche schriftlich die Abwahl anzunehmen. Ein solches Vorgehen würde die ansonsten bei einer Abwahl notwendige Entscheidung der Bürger, in einem eigenen Wahlgang Feldmann explizit abzuwählen, hinfällig machen. Das hätte für die Koalition ein interessantes Angebot sein können, wenn Feldmann es von Anfang an als einzige Lösung präsentiert hätte. So aber zeigten sich die Fraktionen am Montag und Dienstag erzürnt, dass der Oberbürgermeister nahezu täglich die Bedingungen für seine Abwahl neu diktiere. Oder, wie eine Stadtverordnete der Römerkoalition es formulierte: Feldmann halte alles ständig in Bewegung, sodass keiner mehr Halt finde.

Zweifel an Feldmanns Aussagen

Zudem ist in den vergangenen Tagen noch einmal viel Vertrauen zwischen der Koalition und dem SPD-Stadtoberhaupt verloren gegangen. Im Römer herrscht große Unsicherheit, ob die Aussage Feldmanns, er werde im Januar den Beschluss des Stadtparlaments in jedem Fall annehmen und tatsächlich zurücktreten, Bestand haben werde. Spekuliere Feldmann nicht vielleicht darauf, dass sich der Korruptionsverdacht nicht erhärte und er vielleicht freigesprochen werden könnte? Wäre dann überhaupt noch ein Abwahlantrag durchzusetzen?

Die FDP hatte sich am Montag festgelegt. „Wir haben beschlossen, den Oberbürgermeister mangels einer besseren Alternative abzuwählen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Yanki Pürsün. Für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Nils Kößler gibt es ohnehin „genug Gründe zur Abwahl dieses Oberbürgermeisters“. Eigentlich fordert die CDU Feldmanns sofortigen Rücktritt. Da er von sich aus nicht handele, „ist die Abwahl die richtige Lösung“, sagte Kößler. Ein Verschieben der Abwahl auf einen Termin im Januar, für die zudem eine Sondersitzung des Stadtparlaments anberaumt werden müsste, hält Kößler für nicht vorstellbar. Dann werde die Stadt „peinliche Prozesstage erleben, bei denen der amtierende Oberbürgermeister auf der Anklagebank im Gerichtssaal sitzt“.

Mehr zum Thema 1/

Unterdessen teilte die Polizei mit, dass bei den Ermittlungen zu dem am Dienstag bekannt gewordenen Unfall, bei dem Feldmann beim Einparken ein Auto touchiert haben soll, noch Fragen offen seien. Feldmann selbst habe sich laut Polizei noch nicht eingehender zu dem Vorfall geäußert. Als Gründe habe er Termine angegeben, die er wahrnehmen müsse. Die Ermittlungen beschäftigen sich mit dem Verdacht der Fahrerflucht.