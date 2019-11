Frankfurter Oberbürgermeister : Feldmann zeigt sich ungerührt

Peter Feldmann schweigt, zumindest zu den Berichten, wonach seine Frau als Leiterin einer Kindertagesstätte ungewöhnlich hoch entlohnt worden sei. Auch am Donnerstag wollte sich der Frankfurter Oberbürgermeister gegenüber dieser Zeitung zu der Angelegenheit nicht äußern. Doch Feldmann ist keineswegs abgetaucht, er führt seine Amtsgeschäfte weiter, als sei nichts geschehen. Zum Beispiel absolvierte er am Nachmittag im Titus-Forum in der Frankfurter Nordweststadt einen Auftritt. Gutgelaunt stieg er auf die Bühne und verabschiedete mit launigen Worten Georg Lackner, der viele Jahre als Manager das Nordwestzentrum erfolgreich geleitet hat und nun in den Ruhestand tritt.

Feldmann kennt Lackner schon aus der Zeit, bevor er Oberbürgermeister wurde. Er hat mit dem Manager ein Altenprojekt initiiert. Lackner nutzte gestern die Gelegenheit, um dem Oberbürgermeister das „Du“ anzubieten und sich für ihn in die Bresche zu werfen: Er habe Feldmann als stets äußerst korrekten und bescheidenen Menschen kennengelernt und sei sich sicher, dass an den Dingen, dem Oberbürgermeister jetzt vorgeworfen würden, nichts dran sei.