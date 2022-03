Der OB und die AWO-Affäre : Kein Heinrich von Gagern, dieser Feldmann

Was ist vorgefallen? Der in die AWO-Affäre verstrickte Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann ist es der Stadt, seinem Amt, aber vor allem seinen zahlreichen Anhängern schuldig, sich transparent zu machen.

Interviews mit dem Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sind in der Regel folgendermaßen verlaufen: „Wenn man mit wichtigen Frankfurter SPD-Politikern spricht, dann sagen die: Diese AWO-Sache, das hängt uns wie ein Mühlstein am Hals. Was sagen Sie denen?“ „Ich glaube, nach so einem Wahlergebnis braucht jeder seine Erklärung.“ „Das haben die auch schon vor der Wahl gesagt.“ „Glaube ich Ihnen.“ „Sie haben noch einige Jahre Amtszeit vor sich.“ „Ich habe noch nicht mal mein Bergfest, nicht mal die Hälfte!“ „Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen können sich hinziehen. Denken Sie, die sind abgeschlossen, bevor Ihre Wahlperiode zu Ende geht?“ „Ich fordere, dass das möglichst zügig gemacht wird.“

„Und Sie sind guten Mutes, was das Bergfest, die weitere Amtszeit und deren reguläres Ende angeht?“ „Ich habe erst mal zwei kleine Zwischenziele. Ein politisches und ein persönliches. Das politische ist, dass diese Koalition zustande kommt. Und persönlich, die Amtszeit von Walter Kolb zu übertreffen. Das ist nächstes Jahr. Dann wäre ich tatsächlich der am längsten amtierende sozialdemokratische Oberbürgermeister Frankfurts.“ „Sie sind bis 2024 gewählt. Wann muss man sich denn als Oberbürgermeister entscheiden, ob man noch mal antritt?“ „Ein Jahr vorher.“ „Haben Sie das für sich schon ausgeschlossen?“ „Fragen Sie mich doch 2023 noch mal.“