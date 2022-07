Frankfurter Rathauschef : Mehr Stadtverordnete als nötig für Abwahl von Feldmann

Aktualisiert am

Die Frankfurter Wahlberechtigten werden am 6. November über den Verbleib von Oberbürgermeister Peter Feldmann im Amt befinden müssen. Die überwiegende Mehrheit der Stadtverordneten ist für die Abwahl.

Die Frankfurter Stadtverordneten haben am Donnerstagabend mit der nötigen Zweidrittelmehrheit das Abwahlverfahren gegen den unter Korruptionsverdacht stehenden Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) eingeleitet. 67 Stadtverordnete votierten dafür, nötig wären 62 Stimmen gewesen. Noch während der Sitzung ließ der Oberbürgermeister eine Erklärung verbreiten, dass er die Möglichkeit nicht nutzen werde, innerhalb von acht Tagen die Abwahl anzunehmen. Damit haben am 6. November die Bürger das letzte Wort. Nur wenn mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten für seine Abwahl stimmen, muss der Feldmann aus dem Amt scheiden.

Feldmann nahm den Abwahlbeschluss nicht an. Wenige Minuten nach der Entscheidung ließ er im Römer eine Erklärung verteilen. Darin reagierte er „mit Bedauern und großer Sorge“ auf die Entscheidung. „Eine Abwahl ist nicht nur teuer, sondern auch unnötig“, sagte Feldmann. Er habe seinen Rücktritt für Ende Januar angeboten. Die Koalition habe sich aber „für den Weg der Konfrontation“ entschieden. „Sie nehmen für eine um wenige Wochen kürzere Amtszeit eine monatelange Lähmung der Kommunalpolitik in Kauf – vom Risiko, dass am Ende nicht das von ihnen gewünschte Ergebnis steht, ganz zu schweigen.“

Zu Beginn der Sitzung wurde Feldmann von der Sitzungsleiterin das Mikrofon abgedreht. Feldmann hatte einen Antrag zur Tagesordnung gestellt. Er beantragte, das Thema kostenlose Krippenbetreuung vorzuziehen. Die Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner (Die Grünen) versuchte mehrfach erfolglos, ihn zu unterbrechen. Als Feldmann unbeirrt weitersprach, stellte sie unter dem Applaus der Stadtverordneten das Mikro ab.