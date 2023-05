Frankfurter Lerchenfeld : „Die ganze Natur ist mein Garten“

Ob Schwarzkehlchen oder Dorngrasmücke: Ingolf Grabow setzt sich mitten in der Großstadt für ein Stück unberührte Natur ein. Und zeigt, wie Naturschutz in Großstädten funktionieren kann.

Keine Lerche zu hören. Überhaupt ist es still in Niederursel. „Ich habe nur eine einzige Mönchsgrasmücke gehört“, sagt Ingolf Grabow, als er mit dem Fahrrad am U-Bahnhof eintrifft. Auf dem ganzen Weg von seiner Wohnung in der Römerstadt? Er hebt die Schultern: „Wir haben einen ,stummen Frühling’.“ Damit verweist der Naturschützer auf den gleichnamigen Bestseller von Rachel Carson, ein Kultbuch aus den Sechzigerjahren.

Damals ging es um das Insektizid DDT, das den Wanderfalken in Amerika zum Verhängnis wurde. Heute geht es um Glyphosat und überdüngte Äcker, die nach Ansicht von Naturschützern den heimischen Feld- und Wiesenvögeln den Garaus machen – auch im Frankfurter Nordwesten, wo Grabow mit seinen Gefährten vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) westlich der Autobahn 5 einen Acker betreut, das Flurstück 18 oder besser bekannt als das „Niederurseler Lerchenfeld“.

Feldlerchen brüten hier noch nicht. Auch im vorigen Jahr hat Grabow nur Durchzügler gehört. Aber: „Das ist unsere Zielart.“ Franziska Nori, Leiterin des Frankfurter Kunstvereins und Eigentümerin des Flurstücks, hatte vor zehn Jahren ihren Pächtern gekündigt, um dieses Feld mit seinen 7630 Quadratmetern der Natur zurückzugeben.

Dorthin radelt Grabow mit seinem E-Bike voraus, vorbei an dem „Hof“ der Niederurseler Anthroposophen und zwei blühenden Faulbäumen am Kanal des Urselbachs – Raupenfutterpflanzen für Zitronenfalter und Bläuling. Sechs Kunstnester für Mehlschwalben hat er in Alt-Niederursel unter einem Dach installiert. Die Vögel finden keinen Lehm mehr zum Nestbau, weil die Feldwege zwischen dem aufkommenden Weizen asphaltiert sind. Feldraine? Fehlanzeige. Dafür dicht an dicht blühender Raps, der keinen Platz für Nester lässt. „Und hier wurde ge­spritzt“, sagt Grabow und zeigt auf die gelben Grasstreifen unter den Obstbäumen einer Plantage.

Die Natur wachsen lassen

Erst kurz vor dem Ziel holpert er mit seinem Drahtesel über einen alten überwachsenen Feldweg. Hundert Meter weiter zeigt eine Lerche aus Stahl, wofür dieses Biotop des NABUs ge­dacht ist: als sogenanntes Lerchenfenster zum Brüten und als „Trittstein“ für Durchzügler. Ein Weidezaun soll die Hunde der Gassigeher in der Brut- und Setzzeit fernhalten. Ein Eckstein, gelegt vom Grünflächenamt, markiert die Grenze zum benachbarten Pächter, eine Benjeshecke aus dem Schnittgut von Kopfweiden grenzt das „Lerchenfeld“ vom Feldweg ab. In die Stubben eines Totholzhaufens hat Grabow Löcher gebohrt, um die Ansiedlung von Insekten zu fördern, denn: „Das Holz ist noch nicht reif.“ Später zeigt er „reifes Holz“, umrahmt von Brennnesseln. Zehn Jahre hat es gebraucht, um zu reifen. Im Juni werden sich auf den Brennnesselblättern die Raupen von Tagpfauenauge und Kleinem Fuchs tummeln.

Hinein also durch hohes Gras und die Vorjahresstengel des Schmalblättrigen Weidenröschens. Die Natur soll hier für sich selbst sorgen. Und sie tut es. Schon sprießt der grüne Nachwuchs dieser rosablühenden Bienenweide zwischen den vertrockneten Elternpflanzen. Stolz zeigt Grabow auf den jungen Speierling, den er im Januar 2019 angepflanzt hat. Monika Peukert hatte diesen Sämling vom Berger Rücken herangezogen. Die Biologin hat das Flurstück 18 auch kartiert. Insgesamt 96 Gefäßpflanzenarten konnte sie im „Lerchenfeld“ finden, darunter 25 Gehölzarten, 17 gepflanzte und acht spontan aufgewachsene sowie 58 Stauden- und einjährige Blütenpflanzen und 13 Gräserarten. Das nennt sich „artenarm“. Aber woher sollen die Samen auch kommen inmitten einer Agrarsteppe. Nur Vögel und andere Tiere können sie eintragen.