Zeil ohne Zara

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Noch eine schlechte Nachricht für die Zeil: Die spanische Modekette Zara schließt ihre Vorzeigefiliale in der Fußgängerzone und damit in der bestbesuchten Einkaufsstraße in der Stadt. Der 31. Dezember soll der letzte Verkaufstag sein. Der Mietvertrag laufe aus, teilt ein Sprecher auf Anfrage lediglich mit. In einer Unternehmensmitteilung wird auf die Einkaufsmöglichkeiten in den anderen Zara-Geschäften in der Stadt (Börsenstraße, Skyline Plaza, Nordwestzentrum) hingewiesen. Dort sollen auch die Mitarbeiter von der Zeil unterkommen. Das sechsstöckige Haus gehört der R+V Versicherung aus Wiesbaden. Der Vermieter R+V ist Zara nach eigenen Angaben bei der Vertragsverhandlung entgegen gekommen, hätte das Mietverhältnis zu den aktuellen Konditionen verlängert und selbst Betreiberpflichten übernommen. Doch Zara habe zusätzlich eine „deutliche Mietreduzierung“ verlangt, teilt die Versicherung auf Anfrage mit. Offenbar sind die erfolgsverwöhnten Spanier nicht mehr bereit, jeden Preis zu zahlen, auch nicht in Top-Lagen wie der Zeil. Die Zeil-Filiale war im November 2002 eröffnet worden. Von einem „Aushängeschild für Deutschland“ war seinerzeit die Rede.