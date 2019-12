Frankfurter Innenstadt : Abschied von bekannten Namen

Abschied allenthalben

Bei Landkarten Schwartz sind die letzten Verkaufstage angebrochen. Der Münchner Fachhändler Betten Rid, der vor 30Jahren nach Frankfurt kam, hat am heutigen Samstag zum letzten Mal geöffnet, das Schuhhaus Görtz an der Biebergasse ist seit diesem Mittwoch geschlossen, wird aber neue Filialen am Roßmarkt und an der Kaiserstraße eröffnen. Die überholungsbedürftige Immobilie an der Biebergasse, die zu einem Teil schon lange leer steht, wird, wie berichtet, modernisiert. Auch die alteingesessene Parfümerie Lehr schließt nächste Woche ihr Stammhaus im Bahnhofsviertel. Doch damit ist die Schluss- und Schließ-Liste noch nicht komplett.

Branco Azul sagt Ade

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Knapp acht Jahre hat die gebürtige Portugiesin Sandra Azevedo Hartmann in ihrem Fachgeschäft am Dom handwerkliche Accessoires wie Tischwäsche, Gläser und Keramik aus ihrem Heimatland verkauft. Das Geschäft war eine beliebte Adresse für alle, die Mediterranes mögen. Um so enttäuschter sind jetzt viele Kunden, dass Branco Azul schließt. Die Inhaberin ist mit ihrer Familie nach Lissabon gezogen, wo sie schon länger ein Geschäft betreibt. Wie zu hören ist, wurde der Händlerin die Pendelei zu viel. Mit Portugiesischem ist am Dom gleichwohl nicht Schluss, denn Christine Klein vom benachbarten Café und Geschenkeladen Naschmarkt wird die Fläche übernehmen und dort weiterhin Porzellan und Tischwäsche made in Portugal verkaufen, ebenso hochwertige Accessoires aus vielen anderen Ländern. „Fein und Klein am Dom“ soll das Geschäft heißen, das voraussichtlich im Februar eröffnen wird.