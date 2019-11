Streit um „Josefstadt“ : Wieso Frankfurt nicht alleine über ein Neubaugebiet entscheidet

Aktualisiert am

Es sei das gute Recht, auf Frankfurter Gebiet für Frankfurter Bürger Wohnungen zu bauen, meint Oberbürgermeister Peter Feldmann. Doch das stimmt so nicht.

Möglicherweise heute, spätestens aber im Dezember, an einem Freitag, dem 13., wird die Regionalversammlung Südhessen darüber entscheiden, ob der von der Stadt Frankfurt geplante neue Stadtteil beidseits der A5 in dem von der Metropole gewünschten Umfang realisiert werden kann. Die Stadt will dort für rund 30.000 Bürger ein Zuhause schaffen.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Doch die CDU in der Region lehnt das Vorhaben in Gänze ab, da es auf Flächen entstehen soll, die als Regionaler Grünzug und als Kaltluftschneisen geschützt sind. Der Koalitionspartner SPD kann sich dagegen die Entwicklung des Quartiers in zwei Geschwindigkeiten vorstellen: Der Teil östlich der A5 könnte zügig bebaut werden, der westliche Teil – vor den Toren Steinbachs und Oberursels – gegebenenfalls später folgen. Heute wollen CDU und SPD den Dissens klären.