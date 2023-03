Aktualisiert am

Zwei Leichen mit Schusswunden am Frankfurter Flughafen entdeckt

Parkhaus am Airport

Parkhaus am Airport :

Parkhaus am Airport : Zwei Leichen mit Schusswunden am Frankfurter Flughafen entdeckt

In einem Parkhaus am Frankfurter Flughafen sind in der Nacht zwei Tote gefunden worden. Die Polizei fand eine Waffe. In welchem Verhältnis der Mann und die Frau zueinander standen, ist unklar.

Tatort: In einem Parkhaus am Frankfurter Flughafen wurde ein totes Paar nebst Waffe gefunden. Bild: dpa

In einem Parkhaus am Frankfurter Flughafen sind zwei Leichen entdeckt worden. Nach ersten Informationen der Polizei war gegen 3 Uhr zunächst eine leblose Frau auf einem Parkdeck im Parkhaus Gateway Gardens an der Jean-Gardner-Batten-Straße entdeckt worden. Kurz darauf fanden die Beamten die Leiche eines Mannes, jedoch auf einer anderen Ebene.

Beide Leichen der 50 Jahre alten Frau und des 47 Jahre alten Mannes wiesen nach ersten Informationen Schussverletzungen auf. Die Polizei bestätigte, dass eine Pistole neben dem männlichen Toten gefunden wurde.

Mann und Frau ein Paar?

Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. Demnach hat der Mann zuerst die Frau erschossen und dann sich. Im welchem Verhältnis sie zueinander standen, sei unklar. Ebenfalls unbekannt ist bisher, ob er die Waffe legal besaß. Die Polizei müsse erst die sichergestellten Spuren auswerten und die Hintergründe klären, sagte ein Sprecher der F.A.Z.

Mehr zum Thema 1/

Zuvor war an der Frankfurter Hauptwache ein Toter gefunden worden. Dort ist ein Mann von einer S-Bahn überrollt worden und dabei ums Leben gekommen. Der 72 Jahre alte Mann war am Donnerstagabend ins Gleisbett gefallen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Dort wurde er von einem einfahrenden Zug erfasst. Nach der Auswertung der Überwachungsvideos gehe man von einem Unfall aus.