Frankfurter Flughafen : Terminal 3 nimmt Formen an

Der Ausdruck Ausbau trifft die Sache eigentlich nicht. Es ist ein kompletter Verkehrsflughafen, der da aus vielen Tausend Tonnen Stahl und Beton im Süden des Flughafens entsteht. Gut, die vier Pisten liegen längst. Aber alles andere entsteht neu. Terminal 3 soll dem größten deutschen Airport Luft zum Wachsen verschaffen, denn mit zuletzt rund 70 Millionen Passagieren im Jahr platzt er in Spitzenzeiten aus allen Nähten.

Jochen Remmert Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, zuständig für Flughafen und Offenbach. F.A.Z.

Im Vollausbau mit den vier möglichen Flugsteigen wird alleine das dritte Terminal eine Kapazität von rund 25 Millionen Passagieren im Jahr haben. Fast so viel wie der neue Berliner Flughafen mit seinen insgesamt 28 Millionen – wenn er denn irgendwann in Betrieb geht. In Frankfurt gehen die Arbeiten augenscheinlich ziemlich planmäßig voran.