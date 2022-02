Segmentierter Anflug : Eine Kurve für den Lärmschutz

Seit einem Jahr wird am Frankfurter Flughafen erprobt, ob sich Großstädte wie Offenbach und Mainz von Fluglärm durch einen gekurvten Anflug, den sogenannten Segmented Approach, entlasten lassen. Auf ihrer jüngsten Sitzung hat nun die Fluglärmkommission für den Flughafen Frankfurt, in der die Luftverkehrsbranche, die Stadt Frankfurt selbst und die vom Frankfurter Flugbetrieb betroffenen Kommunen vertreten sind, mehrheitlich dafür plädiert, diesen Test fortzusetzen, um mehr verwertbare Daten zu erhalten.

Jochen Remmert Flughafenredakteur und Korrespondent Rhein-Main-Süd. Folgen Ich folge

Das lehnen allerdings einige kleinere Städte und Kommunen, die beim Umkurven der großen Städte nun überflogen werden, strikt ab. Der Bürgermeister von Neu-Isenburg, Herbert Hunkel (parteilos), und sein Heusenstammer Amtskollege Steffen Ball (CDU), haben die Ablehnung in einer Stellungnahme für ihre Städte und im Auftrag der Kommunen Obertshausen, Hainburg, Rodgau und Seligenstadt begründet.

Entlastungswirkung eher gering

Anhand der vorliegenden Daten sei etwa festzustellen, dass die Entlastungswirkung beispielsweise in Offenbach in der Zeit zwischen März und September 2021 mit 0,1 Dezibel am Tag und 0,4 Dezibel in der Nacht nur sehr gering gewesen sei im Vergleich zum Lärm in den nun neuerdings überflogenen Kommunen. So habe etwa die Belastung in Heusenstamm im Sommer 2021 tagsüber um 1,3 und nachts um 4,0 Dezibel zugenommen, in Rüsselsheim-Bauschheim am Tag um 3,37 und in der Nacht um 12,7 Dezibel, heißt es in der Stellungnahme der Kommunen.

Die Fluglärmkommission hält die Datenlage dagegen für unzureichend, die „geringe Anwendungsquote“ lasse noch keine Rückschlüsse darauf zu, wie sich der segmentierte Anflug bei einem höheren Flugaufkommen auf die Lärmbelastung und -verteilung letztlich auswirke, argumentierte die Kommission. Zudem weist der Kommissionsvorsitzende Thomas Jühe (SPD), Bürgermeister von Raunheim, darauf hin, dass eine Fortsetzung der Tests des gekurvten Anflugs keinesfalls bedeute, dass man sich auf den segmentierten Anflug als reguläres Anflugverfahren festlege.

Ungeachtet dieser Versicherung führen die vom Fluglärm nun tendenziell stärker betroffenen Kommunen an, dass der segmentierte Anflug etwa in der Zeit zwischen Juli und Dezember vergangenen Jahres, als die Zahl der Flugbewegungen in Frankfurt wieder 60 bis 80 Prozent der Vor-Corona-Werte erreicht habe, der Anteil der gekurvten Anflüge bei nur zwei Prozent gelegen habe, die Möglichkeit also nur sehr selten genutzt worden sei.

Hauptwache – Der F.A.Z. Newsletter für Rhein-Main Sonntags bis donnerstags um 21.00 Uhr ANMELDEN

Anflug für Zeiten mit wenig Verkehr

Dass der Segmented Approach am Frankfurter Flughafen zu Hauptverkehrszeiten und bei einem Aufkommen wie vor Corona mit rund 1400 Flugbewegungen am Tag zu fliegen ist, glaubt allerdings auch kein Befürworter weiterer Tests. Alle Beteiligten wissen, dass das nur ein Anflugverfahren für Zeiten mit geringem Verkehr ist. Und so bitter es klingen mag: Die Corona-Pandemie mit ihren desaströsen Auswirkungen auf den Flugverkehr hat es gewissermaßen überhaupt erst ermöglicht, das Manöver am Frankfurter Flughafen auch tagsüber zu testen.

Etwa am Flughafen Kassel-Calden mit seinem minimalen Flugaufkommen spielt es unter Sicherheitsaspekten praktisch keine Rolle, ob die wenigen Flugzeuge nun Kurven fliegen oder nicht. Wenn sich aber am größten Flughafen Deutschlands zu Hauptverkehrszeiten die Flugzeuge wie die Perlen einer Kette dicht hintereinander einfädeln, wäre es heikel, wenn diese Kette auch noch beginnen würde, sich etwa um östlich des Flughafens gelegene Städte wie Offenbach und Hanau zu schlängeln, um quasi erst im letzten Moment auf die gerade Endanfluglinie einzuschwenken.

Mehr zum Thema 1/

Daher wurde dieses Verfahren, das schon seit 2011 offiziell als Teil des aktiven Schallschutzes am Frankfurter Flughafen geführt wird, vor Corona nur zu Zeiten eingesetzt, in denen es eigentlich gar keinen Verkehr geben sollte, nämlich zwischen 23 und 5 Uhr für verspätete Landungen, die das in diesen Stunden geltende Nachtflugverbot bis 24 Uhr ausnahmsweise zulässt.

Ganz abgesehen von allen genannten Argumenten für und gegen die weitere Erprobung des segmentierten Anflugs, bleibt am Ende aus Sicherheitsgründen immer dem Piloten die Entscheidung überlassen, ob er kurvt oder ob er doch die schnurgerade Anfluglinie wählt.