M arkus und Klaus kennen keine Nervosität. Das merkt man ihnen später auch an, als sie bei der Frankfurter Laternche-Sitzung auf der Bühne stehen und nahezu in Perfektion ihre Lieder zum Besten geben. Aber schon zuvor in der Umkleide fallen sie auf. Während andere in den Minuten vor dem Auftritt im Titus Forum noch einmal in sich gehen, ihr Programm im Kopf durchspielen und den Sitz von Jacke, Rock, Hemd oder Bluse prüfen, da spielt das Gesangsduo einfach ein paar Gitarrenklassiker – aus Spaß und zum Zeitvertreib.