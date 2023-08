Aktualisiert am

Hochhaus mit Postleitzahl : So etwas gibt es nur in Frankfurt!

Eine echte Frankfurter Besonderheit: Gleich mehrere Wolkenkratzer der Stadt haben eine eigene Postleitzahl. Die kurioseste Postleitzahl gibt es aber in Schleswig-Holstein.

Die ersten Mieter werden erst Ende des Jahres im Hochhaus-Ensemble „Four Frankfurt“ in der Innenstadt einziehen. Aber sie wissen heute schon, dass sie eine Adresse mit einer speziellen Postleitzahl bekommen. Die vier Hochhäuser werden unter der 60315 zu erreichen sein, während für die Nachbargebäude in der Regel die 60311 gilt. Das Großprojekt „Four“ ist die sechste Liegenschaft in Frankfurt mit eigener Postleitzahl. Lange Zeit war diese Besonderheit auf den Messeturm (Postleitzahl 60308) beschränkt. Doch im Lauf der Zeit kamen drei weitere Hochhäuser hinzu: 2009 der Opernturm (60306), 2014 der Taunusturm (60310) und 2019 der Omniturm (60312).

Das große Bürogebäude „The Squaire“, das über dem Fernbahnhof am Flughafen errichtet wurde, ist zwar postalisch unter der Postleitzahl 60600 zu erreichen, doch die Mieter des Gebäudes geben meist die Hausanschrift mit der 60549 an, die auch für den Flughafen gilt.

Außerhalb Frankfurts hat nur ein weiteres Gebäude in Deutschland eine eigene Postleitzahl: Das Schneefernerhaus auf der Zugspitze (82475). Die kurioseste Postleitzahl ist aber wohl die 23701: Briefe mit dieser Adresse landen in einem Astloch der „Bräutigamseiche“ im Dodauer Forst im schleswig-holsteinischen Eutin. Gleichzeitig handelt es sich bei diesen Beispielen um eine Ausnahme. Denn normalerweise können nur Großempfänger eine eigene Postleitzahl erhalten.

Der Post soll damit die Sortierung und die Zustellung erleichtert werden. In Frankfurt zum Beispiel sind die Justizbehörden unter der 60256 zu erreichen. Auch Stadtverwaltungen lassen sich oft eine eigene Nummer zuteilen. Die Stadt Frankfurt hingegen nutzt die allgemein für die südliche Innenstadt und damit den Römerberg geltende Postleitzahl 60311. Insgesamt gibt es für das Frankfurter Stadtgebiet 43 verschiedene Postleitzahlen.