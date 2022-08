Frankfurter Bahnhofsviertel : Ein Appell an die Stadt

Annette Reschke arbeitet für den Verlag der Autoren, der seinen Sitz an der Taunusstraße hat.

„Die Stadt lässt das Bahnhofsviertel im Stich“

Als der Verlag der Autoren 2012 von der Schleusenstraße um die Ecke in die Taunusstraße zog, zwischen Weser- und Elbestraße, hatte die Stadt die Devise ausgegeben, das Bahnhofsviertel wieder zu einem Ort zu machen, in dem Wohnen und Arbeiten möglich sein sollten – und zwar ohne Gentrifizierung auf Kosten der dort etablierten Szenen. In dem Haus, in dem wir arbeiten, gibt es sogar städtisch gefördertes Wohneigentum. Man wollte alles vereinen, einen „coolen“ Mix schaffen, aus dem sogar Synergieeffekte zugunsten des Viertels zu erzielen wären - und in den ersten Jahren schien das auch zu funktionieren. Aber irgendwann, so um 2015 herum, hat die Stadt ihr Interesse nur noch auf die Events beschränkt (Taunusstraßenfest, Bahnhofsviertelnacht). Sie war zufrieden, wenn das Bahnhofsviertel von der „New York Times“ als „Place to go“ angepriesen wurde („Frankfurt’s Rough Red Light District Becomes Cool“), und verbreitete unverhohlen Puffromantik (unvergessen die Broschüre der Frankfurter Tourismus und Congress GmbH). Doch groß gekümmert hat man sich nicht mehr.