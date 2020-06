Früherer Geschäftsführer : Streit mit Awo-Kreisverband um Gehalt geht weiter

Aktualisiert am

Beim Gütetermin zwischen dem Frankfurter Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt und dem ehemaligen Geschäftsführer Jürgen Richter ist es am Mittwochabend wie erwartet nicht zu einer Einigung gekommen. Daher soll es am 21. Oktober eine mündliche Verhandlung geben.

Richter geht davon aus, dass die Kündigung gegen ihn unwirksam ist und dass er weiter Anspruch auf das Gehalt hat, das die Awo ihm bis Ende 2022 hätte zahlen sollen, rund 306.000 Euro im Jahr. Er hatte für seine Altersteilzeit zudem unter anderem ausgehandelt, dass, sollte er in der Freistellungsphase sterben, dieses Gehalt als Erbe ausgezahlt wird. Dieser Anspruch besteht laut Vertrag, ohne dass Richter eine Gegenleistung erbringen hätte müssen – „für Schoppentermine“, wie Norbert Pflüger, Anwalt des Awo-Kreisverbands sagte. In seiner Erörterung listete er einen Teil der Verfehlungen auf, derer Richter sich nach Ansicht des Kreisverbands schuldig gemacht hat. Dazu gehörte unter anderem die Zahlung horrender Summen an Günstlinge ohne ersichtliche Gegenleistung, der Kauf einer Küche, die Bezahlung einer Haushaltshilfe und die Beschaffung von Luxus-Dienstwagen auf Kosten der Awo sowie das eigenmächtige Aufsetzen von Verträgen, ohne dafür berechtigt gewesen zu sein. „Wir konnten gar nicht anders, als kündigen“, sagte Pflüger. Insgesamt sieben Kündigungen hat der Kreisverband gegen Richter ausgesprochen. Weitere sollen folgen.

„Sinnfreie Veranstaltung“

„Ich habe mal gelernt, wenn man zwei Kündigungen ausspricht, ist man unsicher, bei sieben erst recht“, sagte Richters Anwalt Thomas Zindel, der angesichts der Vielzahl von einer „sinnfreien Veranstaltung“ sprach. Richter habe Aufklärung angeboten und auch abzuwarten, was die staatsanwaltlichen Ermittlungen ergeben. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Betrug und Untreue ermittelt. Er hat angeboten, gegen die einmalige Zahlung von 372.000 Euro auf seine Ansprüche zu verzichten.

In der Verhandlung, die nun für Oktober angesetzt ist, wird unter anderem zu klären sein, ob ein Teil der Kündigungen unwirksam war, weil der Verband zeitweise faktisch führungslos war.