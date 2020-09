Aktualisiert am

Kommunalwahlkampf in Hessen

Kommunalwahlkampf in Hessen :

Kommunalwahlkampf in Hessen : Frankfurter AfD macht Schenk zum Spitzenkandidaten

Der frühere CDU- und BFF-Politiker Patrick Schenk soll den Frankfurter AfD-Kreisverband in die Kommunalwahl 2021 führen. Für ihn sind die Verkehrs- und Haushaltspolitik sowie die Aufklärung der Awo-Affäre besonders wichtig.

Die Frankfurter AfD geht mit dem früheren CDU-Stadtverordneten Patrick Schenk an der Spitze in den Kommunalwahlkampf. Die Teilnehmer einer Kreishauptversammlung wählten den 52 Jahre alten Juristen am Samstag mit 40 Jastimmen ohne Gegenstimme zum Spitzenkandidaten. Eine Stimme war ungültig. Schenk war von 1996 bis 2010 Mitglied der CDU. Dann wechselte er zu den „Bürgern Für Frankfurt“, für die er bis vor kurzem im Rathaus saß. AfD-Mitglied ist er seit 2017.

Schenk sagte in seiner Vorstellungsrede, die Aufgabe als AfD-Spitzenkandidat sei „nicht vergnügungssteuerpflichtig“. Gleichwohl übernehme er sie gerne. Es gebe in der Partei einige Mitglieder mit einer CDU-Vergangenheit. Nicht deren politische Einstellung sei es, die sich in den vergangenen Jahren geändert habe. „Die anderen sind nur ganz weit nach links gerückt.“ Wer heute noch Mitglied der CDU sei, der sei „entweder verschlafen oder hat den Schlag nicht gehört“.

Als wichtige kommunale Themen nannte Schenk die Verkehrs- und Haushaltspolitik, zudem die Aufklärung der Awo-Affäre. Dass es dazu einen Akteneinsichtsausschuss gebe, sei ein großes Verdienst der AfD. Zu diskutieren sei auch, ob sich die Stadt künftig sowohl ein Theater als auch ein Opernhaus leisten könne. Zur Aufnahme von Flüchtlingen sagte Schenk: „Ja, wir sind hilfsbereit. Aber wir haben in Frankfurt nicht den Raum, um weitere Menschen hier aufzunehmen.“ Der Wohnungsmarkt sei ohnehin leer.

„Die einzige verbliebene echte konservative Partei“

Die Versammlung fand unter Corona-Bedingungen statt. Die Tische im Saalbau Sossenheim standen auf Lücke, am Eingang fand sich Desinfektionsmittel. Im Raum wurde meist Maske getragen, am Platz konnte sie abgesetzt werden. Der bisherige AfD-Fraktionsvorsitzende Rainer Rahn trat nicht wieder an. Derzeit stellt der Kreisverband eine Fraktion aus acht Mitgliedern. Nach eigenen Angaben hat die AfD 199 Mitglieder.

Auf Platz zwei der Kommunalwahlliste tritt Markus Fuchs an, der schon seit 2016 im Rathaus sitzt. Er sei erstaunt gewesen, „wie ideologiegetrieben sogar im kommunalen Bereich Politik ist“. Als Beispiel nannte er die Sperrung des Mainkais. „Unsere Aufgabe ist es, den Irrsinn zu benennen.“ Fuchs bekam 40 von 42 Stimmen. Die Plätze drei bis fünf belegen die 65 Jahre alte Stadtverordnete Monika Krause (38 von 42), der 53 Jahre Bankangestellte Andreas Lobenstein (39 von 42) und der 34 Jahre alte Willy Klinger, der sich deutlich gegen die Stadtverordneten Horst Reschke und Valentin Dillig durchsetzte.

In seinem Grußwort sagte Klaus Herrmann, einer der beiden Landessprecher, die AfD sei „die einzige verbliebene echte konservative Partei“. Die Zahl der Unterstützer nehme zu, wenngleich sich viele aus Angst vor Repression nicht offen dazu bekennten. Gleichwohl sähen sie in der Alternative für Deutschland die einzige Garantie dafür, „ihre Meinung ungestraft sagen zu können“. Herrmann sprach überdies von „bösartigen Hetzkampagnen der Altparteien und Medien“ gegen die Partei. Die Corona-Regeln kritisierte der Landessprecher ebenfalls. „Der Mundschutz wird mittlerweile zu Recht als Maulkorb diffamiert“, sagte er und lobte die „Querdenker“, die in Berlin demonstriert hätten. Sie stünden für „neuen Schwung aus der bürgerlichen Mitte“, den die AfD für sich nutzen müsse.

Beendet werden müsse „dieser unerträgliche Ausnahmezustand“ in der Pandemie. „Wir brauchen ein Wiederhochfahren der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens.“ Corona-Kritiker dürften nicht als Corona-Leugner oder als „Covidioten“ diffamiert werden. Als Ziel für die Kommunalwahl gab Herrmann aus, „die AfD flächendeckend noch tiefer in die Kommunalparlamente zu bringen“. 2016 war die Partei mit 11,9 Prozent drittstärkste Kraft in Hessen geworden.