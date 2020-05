Lernen in der Corona-Krise : Die Renaissance des Frontalunterrichts

Das Foyer der Freiherr-vom-Stein-Schule ist menschenleer – bis auf eine Putzfrau im blauen Kittel, die schweigend von Tür zu Tür geht und die Klinken mit Desinfektionsmittel abwischt. An einem Durchgang hängt ein Zettel. „Verhaltensregeln“ steht darauf. Die Schüler werden darauf hingewiesen, dass sie nur am Unterricht teilnehmen dürfen, wenn sie keine Krankheitssymptome aufweisen. Sie sollen Distanz zu Mitschülern halten, sich keinesfalls umarmen oder Gruppen bilden. Ein Mund- und Nasenschutz sei empfehlenswert, nach dem Unterricht ist das Schulgelände auf direktem Weg zu verlassen.

Seit Montag gehen etwa 110 der 930 Schüler des Sachsenhäuser Gymnasiums wieder zum Unterricht. Sie besuchen die Q2, werden also im nächsten Jahr Abitur machen. Somit gehören sie zu den rund 110.000 hessischen Schülern, die kurz vor einem Abschluss stehen. Diese Jahrgänge sind die ersten, die wieder im Präsenzunterricht lernen dürfen, nachdem die Schulen wegen der Corona-Pandemie für sechs Wochen völlig geschlossen gewesen waren.

Keine Masken im Unterricht

In den Klassenräumen sind die Tische auseinandergerückt, so dass ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden kann. Die Fenster sind offen, ein leichter Wind weht herein. Unterrichtet wird nur in den Leistungskursen sowie in den Grundkursen Deutsch und Mathematik, also den Pflichtfächern im Abitur. Damit nicht mehr als 15 Schüler in einem Raum zusammenkommen, seien große Kurse geteilt worden, sagt Direktor Frank Ausbüttel. Wie das organisiert werde, sei den einzelnen Schulen überlassen. Am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium werde wochenweise gewechselt: Die eine Hälfte des Kurses komme in den Präsenzunterricht, die andere lerne zu Hause und in der nächsten Woche umgekehrt.

Das System sei nicht so schlecht, sagt Ausbüttel. Voraussetzung seien lediglich gute Bücher. „Das Bewusstsein, dass man Lehrbücher hat, sollte auch in Zeiten des digitalen Unterrichts nicht verlorengehen.“ Die Schüler könnten die aus dem Buch gestellten Aufgaben zu Hause bearbeiten und in der nächsten Woche mit dem Lehrer besprechen, der dann im Stoff fortfahren könne. Im Übrigen erlebe der Frontalunterricht eine Renaissance, da Partner- oder Gruppenarbeit aufgrund des Infektionsrisikos ausgeschlossen seien. Die Schüler und die älteren Lehrer kämen damit gut zurecht, doch die jüngeren Kollegen, die in der Ausbildung auf moderne Unterrichtsformen eingeschworen wurden, täten sich schwer.

Im Unterricht müssen die Schüler meist keine Schutzmaske tragen, trotzdem hält Ausbüttel die Ansteckungsgefahr für vertretbar. Der Abstand zwischen den Tischen sei groß genug: „Beim Bäcker steht man enger zusammen.“ Für problematisch hält er eher die Situation auf den Gängen, die nur zwei Meter breit sind, so dass entgegenkommende Gruppen sich nicht ausweichen können. Die Freiherr-vom-Stein-Schule hat deshalb ein zweites Treppenhaus geöffnet. Die Lehrertoiletten stehen den Schülern offen, damit sie sich die Hände waschen können. Auch in den Klassenräumen gibt es Waschbecken und Seife. Ein obligatorisches Händewaschen vor dem Unterricht hält Ausbüttel aber für unpraktikabel. Wenn ein Schüler nach dem anderen zum Waschbecken ginge und die empfohlene Waschdauer von einer halben Minute einhielte, dann würde das zu lange dauern.

Der Schulleiter hat den Eindruck, dass sich die Jugendlichen an die Regeln halten. Noch vor wenigen Wochen hätten die Lehrer kämpfen müssen, damit sich die Prüflinge nach den Abiturklausuren nicht um den Hals fielen. Beim Abiturjahrgang des nächsten Jahres, der jetzt wieder in die Schule gekommen ist, habe er aber den Eindruck, dass zwischen den Jugendlichen eine gedämpfte und vorsichtige, teils verhaltene Stimmung vorherrsche. Deshalb sei er zuversichtlich für die nächsten Schritte der Schulöffnung mit Jugendlichen der E-Phase und der höheren Mittelstufenjahrgänge. „Die Älteren ziehen das diszipliniert durch, aber bei den Kleinen wird es schwierig.“ Jüngere Schüler seien in ihrem Bewegungsdrang kaum zum Einhalten des Mindestabstands zu bringen.

Andererseits ist auch Ausbüttel der Meinung, dass der Heimunterricht kein Dauerzustand sein dürfe. Die Bedingungen seien zu verschieden und gingen zu Lasten schwächerer Schüler. Es helfe auch nicht, dass die Landesregierung ein Sitzenbleiben oder eine Versetzung auf eine andere Schulform in diesem Sommer ausgeschlossen habe, denn die Defizite, die womöglich auch ohne Corona vorhanden wären, blieben ja bestehen. Wenn es sich abzeichne, dass ein Schüler überfordert werde, müssten die Lehrer den Eltern eine freiwillige Wiederholung oder einen Schulwechsel empfehlen. „Aber dem werden nicht alle folgen, da bin ich sicher.“