Der vermeintlich politisch motivierte Angriff auf einen ukrainischen Soldaten in einer Frankfurter Hotelbar hat offenbar nicht so stattgefunden, wie es in den sozialen Medien geschildert wird.

In den sozialen Medien macht seit zwei Tagen eine Meldung die Runde, wonach ein ukrainischer Soldat im Frankfurter Roomers Hotel nach einem Wortgefecht von einem „kaukasischen Mitarbeiter“ zusammengeschlagen worden sein soll. Gezeigt wird dazu das Foto eines unbekannten Mannes in Tarnkleidung, der auf einem Krankenhausbett liegt.

Die Polizei hat bestätigt, dass sie am frühen Samstagmorgen in ein Hotel im Bahnhofsviertel gerufen wurde, weil ein Gast in der Bar randaliere. Dort trafen sie auf einen verletzten 52 Jahre alten ukrainischen Mann, der einen Kieferbruch erlitten hatte. Der Soldat soll sich vorübergehend in Deutschland aufhalten. Am Montag versuchten der ukrainische Generalkonsul Vadym Kostiuk und Alex Urseanu, Eigentümer der Gekko Group, zu der das Roomers gehört, in einem gemeinsamen Gespräch den Vorgang zu klären.

Beide Seiten kamen überein, dass es sich bei diesem Vorfall nicht um eine politisch motivierte Auseinandersetzung handele, sondern Türsteher des Hotels einem stark angetrunkenen Gast den Zutritt in die Hotelbar verwehrt hatten. Weil sich der Ukrainer uneinsichtig und aggressiv verhalten habe, sei es zu Handgreiflichkeiten zwischen Gast und dem Türsteher gekommen.

Hotelmitarbeiter hatten daraufhin Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Der Gast habe wenig später das Hotel selbständig verlassen, ohne weitere ambulante Betreuung des Rettungsdienstes in Anspruch zu nehmen.