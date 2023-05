Zwischen Gym und Haftzellen : Ein Wachtmeister, der kämpfen kann

Kevin Botz hat schon alles gesehen. Drogenabhängige auf Entzug, die mit dem Kopf gegen die Wand rennen, weil sie einfach nicht mehr können. Verzweifelte, die versuchen, sich selbst zu verletzen mit dem Plastikmesser aus dem Lunchpaket. Menschen auf dem Weg in die Untersuchungshaft, die zu ihm sagen: „Komm, lass mich raus, ich bin unschuldig.“ Oder: „Lass mich raus, ich hab unten 3000 Euro, nimm die und lass mich raus.“ Solche, die einfach nur in ihrer Zelle schlafen, vielleicht weil sie wissen, dass es jetzt vorbei ist und die Dinge nicht mehr in ih­rer Hand liegen. Und die, die das Gegenteil tun: mit all ihrer Wut auf die Wachtmeister losgehen.

Seit 2011 macht Kevin Botz diesen Job. Wachtmeister am Amtsgericht Frankfurt, vor allem bei der Vorführstelle. Er nimmt die Menschen in Empfang, bringt sie in die Zellen, zum Haftrichter und wieder in die Zelle. Auch die, die aus der Untersuchungshaft zum Prozess gebracht werden, führt er nach oben in die Säle. Er sieht, was die Welt aus den Menschen machen kann, oder umgekehrt, was Menschen mit ihrem Leben tun.