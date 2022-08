Polizeipräsidium Frankfurt : Polizeiskandal in „neuer Qualität“

Zwischen den Durchsuchungen im aktuellen Frankfurter Polizeiskandal und dem Verfahren zu den mit „NSU 2.0“ unterzeichneten Drohschreiben gibt es nach den derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler keinen Zusammenhang. Es sind auch keine Verbindungen zu der Chatgruppe des 1. Frankfurter Reviers bekannt, die im Zusammenhang mit den Drohschreiben enttarnt wurde.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. Folgen Ich folge

Das teilte Stefan Sauer (CDU), der Staatssekretär des hessischen Innenministeriums, am Dienstag in einer Sondersitzung des zuständigen Ausschusses im Landtag mit. Er hatte als Vertreter des Ministers drei „dringliche“ Berichtsanträge der Fraktionen von Linken, FDP und SPD zu beantworten. Darin ging es um die Vorwürfe gegen fünf inzwischen suspendierte Polizeibeamte.

Ermittelt wird nicht nur wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole in den Jahren 2017 und 2018, sondern auch wegen Strafvereitelung durch Vorgesetzte, die rechtsextreme Chats vertuscht und ihre Kollegen gewarnt haben sollen. Die Frage, ob die Beschuldigten auch in anderen Fällen Ermittlungen gegen Polizisten hintertrieben haben könnten, vermochte Sauer nicht abschließend zu beantworten, weil dafür umfangreiche Personalakten zu sichten seien. Bisher gibt es nach Angaben des Staatssekretärs aber keine solchen Erkenntnisse.

Warnungen und Vertuschungen seien besonders zu verurteilen

Einig waren sich Regierung und Opposition, dass die Warnung von Beschuldigten durch Vorgesetzte und der gescheiterte Versuch, die rechtsextremen Chats zu vertuschen, besonders zu verurteilen seien. Diese Taten hätten eine neue Qualität und konterkarierten Beuths Versuch, in der Polizei eine neue Führungs- und Fehlerkultur zu etablieren.

Das Konzept „Polizei ermittelt gegen Polizei“ funktioniere offensichtlich nicht, äußerte der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Torsten Felstehausen. Wie die SPD-Fraktion, so forderte auch er die umgehende Einrichtung einer unabhängigen Beschwerde- und Ermittlungsstelle sowie die schon beschlossene Einsetzung eines unabhängigen Bürger- und Polizeibeauftragten.

Sauer erinnerte daran, dass die Vorgänge aufgedeckt worden seien, indem sich ein Polizeibeamter an den für solche Fälle vorgesehenen Ansprechpartner in der Polizei gewandt habe. Die darin zum Ausdruck kommende Charakterstärke wurde von allen Fraktionen ausdrücklich gewürdigt.

Jeder habe gewusst, dass in der hessischen Polizei auch in Zukunft Fehler gemacht würden, stellte der CDU-Abgeordnete Alexander Bauer fest. Aber die Aufklärung müsse genauso vonstattengehen, wie dies jetzt geschehe. Für die FDP-Fraktion forderte Stefan Müller, die üblichen Vorgehensweisen bei internen Ermittlungen zu überarbeiten. Eine professionelle Distanz zwischen Führungskräften und Untergebenen, ausreichende Beratungsangebote sowie personelle Rotationen könnten dazu beitragen, dass die Kernaufgaben der polizeilichen Führungsarbeit verlässlich ausgeführt würden. In diesem konkreten Fall müsse dringend geklärt werden, wie die Vorgesetzten von den Ermittlungen wegen der Chats erfahren hätten, so Müller.

Dem Vorwurf der Opposition, Beuth habe die Parlamentarier nicht rechtzeitig über den aktuellen Fall unterrichtet, begegnete Sauer mit dem Hinweis, dass die Staatsanwaltschaft über die Kommunikation entscheide. Felstehausen und die Sozialdemokratin Heike Hofmann empörten sich, das Beuth es nicht für nötig befunden habe, für die Sitzung des Ausschusses seinen Urlaub zu unterbrechen. Viel Zeit verwendeten aber auch die angereisten Politiker nicht auf die Sache. Die Antworten auf die insgesamt 60 schriftlich vorliegenden Fragen und ihre geschäftsmäßige Erörterung nahmen insgesamt zwei Stunden in Anspruch.