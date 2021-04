„Es gibt schon Kanaken“, sagt Max, während er im Keller des Jugendmigrationsdiensts an einem langen Tisch sitzt, um über sein Viertel zu reden. Der Dienst des Internationalen Bundes bietet Jugendlichen im Stadtteil Räume und Veranstaltungen an. „Kanaken“, das sind Kleinkriminelle, egal, welchen Pass sie haben, es können auch Deutsche sein, erklärt Max. Die gebe es aber überall. „Die Klischees entsprechen dem Viertel nicht.“ Klischees über Gangs, über Drogen, über Jugendliche, die in Jogginghosen herumlaufen und nicht viel mit sich anzufangen wissen. Ein anderer Junge aus dem Viertel, 18 Jahre alt, sagt: „Es gibt eben zwei Seiten, die gute und die ekelhafte. Zum Beispiel wird sich nicht so krass um die Jugend gekümmert, wie alle sagen. Viele haben nicht so viele Optionen und entscheiden sich auch für den falschen Weg, verkaufen Drogen und so.“ Und trotzdem bleibt er dabei: Es ist auch schön in seinem Wohnviertel.

Das Gallus. Historisch ist es das frühere Galgenfeld westlich der mittelalterlichen Stadtgrenze Frankfurts, daher auch sein Name. Von Tod und Galgen ist aber nichts mehr zu spüren, stattdessen ist der Stadtteil lebendig und bunt: Es ist der zweitjüngste in Frankfurt, in keinem Viertel gibt es so viele Kinder je Familie wie im Gallus. Wer in die städtischen Statistiken für die Stadtteilbeobachtung schaut, findet allerdings ein paar Daten, die den Stadtteil nicht gerade ins schönste Licht rücken: Nirgendwo gibt es mehr Sozialhilfeempfänger. Im gesamten Viertel gibt es keine gymnasiale Oberstufe. Aber es leben sehr viele Menschen dort. Noch sind die Wohnungen bezahlbar, zumindest günstiger als im Nordend. Zugleich zeigen die Zahlenkolonnen der Stadt: Es gibt vergleichsweise wenig Spielplätze, praktisch keine Einfamilienhäuser, und jede freie Lücke wird bebaut.