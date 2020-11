Mann fährt in Fußgängergruppe in Frankfurt

Zwei Tote : Mann fährt in Fußgängergruppe in Frankfurt

In Frankfurt ist am späten Nachmittag ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Zwei Menschen wurden getötet, eine weitere Person wurde schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr an der Oskar-von-Miller-Straße im Ostend. Nach derzeitigen Erkenntnissen war das Fahrzeug nach einer Kurve ins Schleudern geraten und hat einen Teil eines Betonpfeilers eines Hauses mitgerissen. Dabei hat der SUV die Passanten auf dem Fußweg erfasst.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Eines der Opfer, ein 62 Jahre alter Mann aus dem Ostalbkreis, sowie der Radfahrer, der als Fahrradkurier unterwegs war, wurden zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Kurze Zeit später erlagen sie ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ein weiteres Opfer, eine Frau, überlebte schwer verletzt.

Ob der Fahrer mit seinem BMW mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei, werde derzeit geprüft, sagte der Sprecher weiter. Aufgrund der Gesamtumstände könne man davon ausgehen. Es deute bislang jedoch nichts auf ein Rennen oder einen Anschlag hin.

Auch die Identität des Fahrers wird derzeit noch überprüft. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte er zwar Papiere dabei. Diese konnten aber nicht eindeutig belegen, ob es sich auch um die dort angegebene Person handele. Dem Vernehmen nach handelt es sich um einen etwa 35 Jahre alten deutschen Staatsbürger mit Migrationshintergrund. Nähere Angaben wurden zu dem Mann nicht bekannt.

Unklar ist derzeit auch, ob er sich tatsächlich allein in dem Auto befunden hat. Zunächst hatte die Polizei mitgeteilt, dass es daran keinen Zweifel gebe. Jedoch hätten sich nun Zeugen gemeldet, die unmittelbar nach dem Unfall eine zweite Person an dem Wagen gesehen hätten.

Die Oskar-von-Miller-Straße wurde weiträumig abgesperrt. Ein Gutachter wurde gerufen, um den Hergang aufzuklären.