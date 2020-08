Mainwasser für die Stadtbäume : Zwei Tankwagen gegen die Wut der Anwohner

Zweimal muss der Mann in neongrüner Arbeitshose am Starterseil ziehen, dann springt der Motor für die Pumpe an. Der Krach hallt am Mainufer unter der Friedensbrücke vom Beton wider. Von dem 6000-Liter-Fass auf dem grünen Lastwagen führt ein durchsichtiger Schlauch herunter in den Fluss. 30 Minuten müsste die Pumpe jetzt laufen, bis das Fahrzeug mit vollem Wassertank starten könnte.

Zwei Laster, die zu Tankwagen umgebaut wurden, haben Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Die Grünen) und Bernd Roser, Abteilungsleiter der Grünunterhaltung beim Grünflächenamt, am Freitag vorgestellt. Sie sollen dazu beitragen, dass für das Bewässern von Jungbäumen im Stadtgebiet weniger Trinkwasser verwendet werden muss.

Für die Versorgung der rund 10.000 Jungbäume sind in den vergangenen beiden Jahren nach Angaben des Grünflächenamts jeweils zwischen 22,5 und 25 Millionen Liter Trinkwasser verbraucht worden. „Dafür sind wir vor allem aus dem Vogelsbergkreis oft kritisiert worden“, sagt Heilig. Dabei mache die Bewässerung der Jungbäume nur etwa 0,05 Prozent des gesamten Trinkwasserverbrauchs der Stadt aus. Rund ein Drittel des Wassers, mit dem die Stadt die Bäume gießen lässt, kommt zudem laut Roser aus Brauchwasser-Entnahmestellen. Das vorläufige Ziel sei, den Anteil auf zwei Drittel zu erhöhen. Von sofort an ist darunter auch Mainwasser. „Wenn die Fässer gefüllt sind, werden die Fahrzeuge meist an zentralen Orten in den Stadtteilen aufgestellt“, erklärt Roser. Dort werden kleinere Tankwagen befüllt, die von Baum zu Baum fahren. 100 bis 150 Liter bekomme ein Baum pro Woche, so Roser. Mit einer Tankfüllung der beiden Fahrzeuge können somit bis zu 60 Bäume gegossen werden.

„Im Grunde ist es beschämend“

Bis zu fünf Jahre nach der Pflanzung werden städtische Bäume laut Grünflächenamt normalerweise bewässert – an Extremstandorten sogar bis zum zehnten Standjahr. In einer gemeinsamen Erklärung hatten vier Umweltverbände im Oktober vergangenen Jahres die Stadt Frankfurt für eine „rücksichtslose Trinkwasserverschwendung“ kritisiert. Jedes Jahr werden 40 bis 45 Millionen Kubikmeter aus dem Vogelsbergkreis nach Frankfurt geleitet – mehr als ein Drittel des Gesamtbedarfs der Stadt. Und das, obwohl die niedrigen Grundwasserstände in dem Mittelgebirge der Natur schaden. Zu den Unterzeichnern der Erklärung gehörte auch die Schutzvereinigung Vogelsberg. Deren wissenschaftlicher Berater Hans Otto Wack kann den neuen Tankwagen nicht viel abgewinnen. „Man kann es als Demonstration guten Willens durchgehen lassen“, sagt er am Freitagnachmittag am Telefon. Irgendetwas müsse die Stadt ja machen. „Aber im Grunde ist es beschämend, dass die Stadt 25 Jahre nach den ersten Plänen für ein Betriebswassersystem nicht weitergekommen ist, gerade wenn man die Versprechungen der letzten vier Jahre bedenkt.“

800.000 Liter Trinkwasser sollen die neuen Tankwagen jährlich ersetzen. Geht man von der Trinkwassermenge aus, die in den vergangenen beiden Jahren für die Baumbewässerung verbraucht wurde, sind das drei bis vier Prozent, die von sofort an eingespart werden können. „Damit kommt man nicht weit“, sagt Wack. Er fordert, vom Main aus Wasserleitungen zu legen und Zisternen auszuheben, in denen mehr Brauchwasser vorgehalten werden kann. Auch wenn eine neue Zisterne zwischen 20.000 und 40.000 Euro kosten könne: „Das wäre eine Investition für Generationen und würde sich über die Zeit rechnen.“

Heilig zeigt Verständnis dafür, dass es den Umweltverbänden und vielen Vogelsbergern zu langsam geht. Sie verwies auf die hohen Kosten, die der Klimawandel auch sonst verursache. „Wir haben im Dezernat schon lange ein strukturelles Defizit“, sagt Heilig. „Wir müssen ständig Prioritäten setzen.“ Es sei zudem technisch nicht so einfach, die Versorgung mit Betriebswasser auszubauen. So sei etwa das Wasser aus Entnahmestellen in der Innenstadt zu schwefelhaltig.

Das Grünflächenamt ist seit Ende 2018 an Forschungsprojekten beteiligt, die nach alternativen Quellen für die Bewässerung von Bäumen, Parks und Friedhöfen suchen. Auch von der anderen Seite wird das Problem angegangen: Seit einigen Jahren setzt die Stadt auf Baum- und Pflanzenarten, die möglichst wenig Wasser brauchen. Nach drei trockenen Sommern geht es den Bäumen sehr schlecht. Knapp 4500 mussten nach Angaben des Grünflächenamts 2019 wegen Trockenschäden gefällt werden – mehr als doppelt so viele wie üblich.